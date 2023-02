Pokémon Day 2023: Die Vorbereitungen laufen und eure Hilfe ist gefragt

Am 27. Februar ist wieder Pokémon Day! Es wäre wahrlich keine Überraschung, wenn uns im Februar dazu auch ein Pokémon Direct erwartet. Noch ist nichts offiziell. Doch auf jeden Fall wird es zahlreiche Feierlichkeiten, Events in verschiedenen Spielen und andere Aktivitäten geben. Hier könnt ihr zum Vergleich nachvollziehen, was 2022 los war.

The Pokémon Company hat jetzt den Countdown zum Pokémon Day 2023 eingeläutet. „Werde Teil dieses Ereignisses, indem du deine Pokémon-Erinnerungen mit dem Hashtag #GemeinsamPokemon teilst“, schreibt man auf einer eigens eingerichteten Website. Wenn ihr mitmacht, habt ihr die Chance, in einem interaktiven Mosaik aufgenommen zu werden. Das Mosaik im Stil eines Pokéballs soll dann am 27. Februar enthüllt werden

„Gemeinsam Pokémon“ – das ist das Motto der diesjährigen Kampagne zum Pokémon Day. Ein spezieller Trailer, der das Konzept des Programms veranschaulichen soll, wurde heute ebenfalls veröffentlicht. Die Wahl auf den 27. Februar ist übrigens kein Zufall. Am 27. Februar 1996 erschienen die ersten Pokémon-Spiele in Japan.

„Seit seinen Anfängen hat Pokémon die einzigartige Fähigkeit, Menschen physisch und virtuell zusammenzubringen“, erklärte Andy Hartpence, Senior Director of Brand Marketing bei The Pokémon Company International.

„Im Jahr 2023 freuen wir uns darauf, diesen Aspekt der Marke zu würdigen und ihre beeindruckende Fangemeinde einzuladen, die vielen Möglichkeiten zu erleben, wie sie sich über das Franchise hinweg verbinden und ‚Gemeinsam Pokémon‘ erleben können.“

Gemeinsam Pokémon:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Pokémon Company