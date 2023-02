Dreamcast-Klassiker lebt wieder: C-Smash VRS lässt euch Weltraum-Squash in VR erleben

Publisher RapidEyeMovers and Entwicklerstudio Wolf & Wood haben in Kooperation mit SEGA angekündigt, Cosmic Smash wiederzubeleben. C-Smash VRS soll noch 2023 für PlayStation VR2 erscheinen – eine Demo soll bereits zum 23. März an den Start gehen.

SEGAs Sport- und Puzzle-Hybrid in VR

Ihr erinnert euch an Cosmic Smash? Wer möchte es euch verübeln, wenn nicht. Immerhin erschien SEGAs Hybrid aus Sport- und Puzzle-Spiel in den frühen 2000er-Jahren. Und zwar in ausgewählten Arcades in Japan und Europa.

Auf die Konsole schaffte es der Titel lediglich auf dem japanischen Markt. Im Jahr darauf gab es eine Dreamcast-Portierung in Japan. Cosmic Smash präsentierte einen Mix aus Weltraum-Squash und Block Brecher. Außerdem bestach es durch minimalistische Kulissen, seine Musik und Grafikdesign.

Quasi für VR gemacht

Ein Konzept, das „quasi dafür gemacht [ist], auf VR zu erscheinen“, findet Jörg Tittel – seines Zeichens Director bei RapidEyeMovers. Im Zuge des Lockdown stellte er also ein Team zusammen, bestehend aus EntwicklerInnen von Wolf & Wood, mit denen bereits das PS5- und PSVR2-Spiel The Last Worker entstand.

Es gesellten sich Designer Cory Schmitz (Rez Infinite, Sound Shapes), Arkotype (Polytron) dazu; die Musik wird von Ken Ishii (Rez Infinite) und Danalogue (The Comet is Coming, Soccer 96) verantwortet; als Art Director tritt Rob Davis (The Motherless Oven) auf; und Dan Pugsley (Alba: A Wildlife Adventure) agiert als Sound-Designer.

„VRS“ steht übrigens gleichermaßen für VR als auch Versus. Ihr dürft also mit einer Mehrspieler-Komponente rechnen, die auch Teil der bald verfügbaren Demo sein wird. So spielt ihr entweder gemeinsam mit einem anderen Spieler online oder im Solo-Trainingsmodus.

Werdet ihr zu PlayStation VR 2 greifen? Und wenn ja: Spricht euch C-Smash VRS an?

C-Smash VRS im Ankündigungstrailer

