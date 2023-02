Sonntagsfrage: Welchen Teil der Metroid-Reihe habt ihr am liebsten?

Seit Nintendo Metroid Prime Remastered in der letzten Direct-Ausgabe mit einem Shadow-Drop veröffentlichte, ist die Reihe wieder in aller Munde. Das liegt unter anderem daran, dass die Remastered-Version ein gutes Spiel noch aufpolierter erstrahlen lässt. Dazu kommen die neuen Gerüchte, dass Nintendo bereits an einem Remaster für den zweiten und dritten Teil der Prime-Reihe arbeite. Und dann gibt es natürlich noch den vierten Teil, von dem man bisher nicht mehr kennt als ein Logo.

Doch wollen wir in der heutigen Sonntagfrage nicht in die Zukunft der Metroid-Reihe schauen, sondern in die Vergangenheit. Wir nutzen die Veröffentlichung der Neuauflage, um uns die bisherigen Teile anzuschauen und einen passenden Favoriten zu wählen. Wie wäre es mit Super Metroid, dem Klassiker schlechthin oder Metroid: Samus Return (3DS), einem bereits gelungenen Remake des zweiten Teils. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Person, die Other M etwas abgewinnen kann. Lasst es uns gerne wissen!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

