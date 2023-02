Terra Nil: Neues Gameplay zum umweltbewussten Städtebau-Simulator veröffentlicht

Der in Südafrika ansässige Entwickler Free Lives hat nun einen neuen Gameplay-Trailer zum Städtebau-Simulator Terra Nil veröffentlicht. Der Entwickler Free Lives zeichnet sich unter anderem für Titel wie Broforce aus dem Jahre 2015 verantwortlich.

Ökologischer Gedanke steht im Vordergrund

In Terra Nil geht es in vielerlei Hinsicht um die Wiederherstellung. Während ihr in anderen Städtebau-Simulationen (wohl) nach und nach die Umwelt verschmutzt, geht es in Terra Nil darum, das Ökosystem (von Anfang an) wieder aufzubauen.

Terra Nil stellt Spieler und Spielerinnen vor die Aufgabe, die globale Umwelt zu verjüngen. Die Spielausrichtung mit offenem Ende durchläuft dabei mehrere Stufen der Wiederherstellung, einschließlich der Kultivierung der Artenvielfalt, der Rettung des Klimas und sogar des Recyclings der Gebäude, die benutzt wurden, um überhaupt dorthin zu gelangen. So durchquert man den Planeten und restauriert verschiedene geografische Regionen, jede mit ganz eigenen einzigartigen Herausforderungen und spezifischer Flora und Fauna.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Terra Nil wird für PCs erscheinen. Darüber hinaus wurde inzwischen auch bekannt gegeben, dass Terra Nil bei Netflix an den Start gehen wird.

Der neue Gameplay-Trailer

Bildmaterial: Terra Nil, Devolver Digital, Free Lives