PlayStation Plus: Spielekatalog mit Square-Enix-Offensive und Sony-Highlight im Februar

Sony hat das kommende Line-up für den Spielekatalog vorgestellt. Im Februar wird man den Katalog erneut um etliche Spiele erweitern, allen voran Horizon Forbidden West, The Quarry und Resident Evil 7 biohazard.

Fans japanischer Videospiele entdecken eine kleine Square-Enix-Offensive: Falls ihr euch mit Oninaki, Lost Sphear und I am Setsuna bisher nicht so sicher gewesen seid, bietet sich jetzt eine kostengünstige Chance. Bandai Namco steuert Scarlet Nexus, Tekken 7 und Ace Combat 7 bei.

Auch die Klassiker-Riege hat es diesmal in sich. Der PS1-Klassiker The Legend of Dragoon wartet darauf, neu entdeckt zu werden. Ein RPG aus der Schmiede von Sony Japan Studio. Mit Harvest Moon: Back to Nature wartet eines der beliebtesten Harvest-Moon-Spiele aus einer Zeit, in der Harvest Moon noch Harvest Moon hieß. Und ausgerechnet jetzt, wo es mit Armed Fantasia einen spirituellen Nachfolger gibt, landet Wild Arms 2 im Abo.

Auf diese Games dürfen sich Abonnenten der Stufen Extra und Premium des inzwischen dreistufigen Abo-Modells freuen. Wer nur Essential abonniert hat, bekommt wie früher die gewohnten Gratis-Games. Diese hatte Sony bereits vor zwei Wochen vorgestellt.

Neue Spiele für Extra- und Premium-Kunden ab 21. Februar:

Horizon Forbidden West | PS4, PS5

The Quarry | PS4, PS5

Resident Evil 7 biohazard | PS4

Outriders | PS4, PS5

Scarlet Nexus | PS4, PS5

Borderlands 3 | PS4, PS5

Tekken 7 | PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

Earth Defense Force 5 | PS4

Oninaki | PS4

Lost Sphear | PS4

I am Setsuna | PS4

The Forgotten City | PS4 PS5

Neue Klassiker ab 21. Februar:

The Legend of Dragoon | PS1

Wild Arms 2 | PS1

Harvest Moon: Back to Nature | PS1

Destroy All Humans! | PS4

Visualisiert:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Oninaki, Square Enix, Tokyo RPG Factory