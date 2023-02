In Romancelvania nehmen wir mit Sexy-Dracula an einer Dating-Show teil

Metroidvania gepaart mit Dating-Sim, ob das klappen kann? Romancelvania möchte es beweisen! In diesem Titel geht es darum, sich mit einer Junggesellen-Variante von Dracula in eine Dating-Show zu stürzen. The Deep End Games und 2124 Publishing haben nun verraten, wann wir mit der Veröffentlichung des Vampir-Abenteuers rechnen können.

Romancelvania vereint Metroidvania und Dating-Sim

In Romancelvania muss der (Liebes-)durstige Dracula Kandidaten für eine Dating-Show suchen. So kämpft er sich durch ganz Transsilvanien, um die berüchtigtsten Monster in seine Villa einzuladen. Wir treffen im Spiel auf insgesamt 12 potenzielle Liebesanwärter, darunter beispielsweise auf die armlose Medusa oder den tätowierten Brocifer.

Es liegt an uns, ob wir die einzelnen Monster daten oder wir uns von ihnen trennen. Die Verantwortlichen versprechen voll synchronisierte Dialoge und Wahlmöglichkeiten bei den einzelnen Gesprächen. Eine Story soll es ebenfalls geben.

Doch der Metroidvania-Anteil soll nicht zu kurz kommen. Es gibt ein Waffen- und Magie-basiertes Kampfsystem und Platforming-Level mit Erkundungsabschnitten. In der Welt soll es neben einigen Bossgegnern auch schöne Plätze zum Daten geben.

Romancelvania erscheint am 7. März 2023 für PS5, Xbox Series und PCs via Steam bzw. Epic Games Store. Eine Nintendo-Switch-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Die Dating-Show mit Termin im Trailer:

Bildmaterial: Romancelvania, The Deep End Games, 2124 Publishing