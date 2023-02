EA Originals will weg von Nischentiteln und konzentriert sich auf AAA-Spiele

Mit EA Originals wollte Electronic Arts ursprünglich kleine Entwickler unterstützen. Durch ihre Hilfe sollten Indie-Spiele gefördert werden, indem nach der Entwicklung die Einnahmen zurück an die kleinen Entwicklerstudios fließen.

Doch gegenüber GamesIndustry.biz bestätigten die Verantwortlichen, dass das Programm weg von den kleinen Indie-Titeln geht und lieber große Projekte unterstützen möchte.

Neue EA Originals-Projekte auf AAA-Niveau

Der Wechsel von der Unterstützung von kleinen Indie-Studios hin zu größeren Titeln zeigt sich bereits in der jüngsten Vergangenheit. Zur Gründung unterstützte EA Originals noch kleine Titel wie Fe, Unravel und Sea of Solitude.

Doch die neusten Projekte, in denen EA Originals involviert sind, sind von einem anderen Kaliber. Das Monsterjagd-Spiel Wild Hearts entsteht beispielsweise bei Koei Tecmo, die schon zahlreiche Verkaufsschlager hervorbrachten.

Auch Immortals of Aveum ist eine ganz andere Hausnummer. Das Fantasy-Spiel wurde bei der Enthüllung als AAA-Titel erschienen, was dem ursprünglichen Gedanken von EA Originals widerspricht.

Zu den weiteren Titeln, die EA Originals hervorgebracht haben, zählen Knockout City und It Takes Two. Während Knockout City erst kürzlich bekannt gab, dass es die Server Mitte 2023 abschalten wird, hat das Koop-Game erstaunliche Verkaufsmeilensteine erreicht. Doch trotz des Richtungswechsels hat das Programm noch ein oder zwei kleinere Titel in der Pipeline, die es unterstützen wird.

