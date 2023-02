Geschmacksexplosion: In Cuisineer schlagt ihr euch mit dem Pfannenwender durch Dungeons

Gemeinsam bringen die Publisher XSEED Games und Marvelous Europe das von BattleBrew Productions entwickelte Action-Rogue-like Cuisineer in den Westen. Das auf Essen fokussierte Videospiel soll im Sommer für PCs via Steam erscheinen. Entdeckt wurde der Leckerbissen auf der PAX East 2022 und gefiel aufgrund seiner farbenfrohen Grafik, den liebenswerten Charakteren und dem einzigartigen Ansatz dem Publisher XSEED auf Anhieb.

Poms Leidenschaft sind die Abenteuer. Doch eines Tages erhält sie einen Brief von ihren Eltern, die ihre Tochter noch ein letztes Mal sehen wollen. So eilt Pom in ihre Heimatstadt Paell. Allerdings sind ihre Eltern bereits verschwunden und ihr geliebtes Restaurant ist verlassen. Nun liegt es an Pom, das Schicksal des Lokals in der Pfanne zu wenden.

Eure Waffe? Ein Pfannenwender

Bewaffnet mit ihrem treuen Pfannenwender und ausgerüstet mit einem erfrischenden Vorrat an Boba-Tee, kämpft Pom sich durch gefährliche Dungeons. In den Verliesen sammelt sie Zutaten, die sie benötigt, um im Restaurant leckere Gerichte für ihre treuen Gäste zu kochen.

Auf die junge Restaurantbesitzerin warten üppige Wälder, flammende Vulkane, eisige Höhlen und tödliche Sümpfe. Bei jedem Besuch verändern sich die Gebiete, sodass jeder Gang ein Überraschungsmenü bleibt. Um ihre Feinde zu bekämpfen, muss Pom die Geschmacksrichtungen des Kampfes erlernen. Dazu nutzt sie die Kräfte von salzig, sauer, süß, bitter, umami, frostig und geröstet, um Ihre Gegner mit einzigartigen Utensilien den Garaus zu machen!

Im Restaurant wartet die nächste Herausforderung. Hier suchen sich die Gäste ein Gericht aus über 100 verschiedenen Rezepten aus. Nach dem Kochen muss Pom das richtige Gericht servieren und im Blick behalten, dass immer ausreichend Sitzplätze zur Verfügung stehen. Je größer ihr Ruhm ist, desto mehr Besucher werden ihr Lokal aufsuchen.

Auch die Bewohner von Paell sind auf Poms Hilfe angewiesen und werden sie mit verschiedenen Quests beauftragen. Als Belohnung winken Gold, neue Gegenstände und Rezepte.

