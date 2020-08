Das war… Kalenderwoche 32/2020

Einige News zu Final Fantasy, Sonys State of Play und die nächste Spielankündigung von Nintendo in diesem speziellen Sommer standen in den letzten Tagen an. Neben den wichtigsten Videos der Woche findet ihr zum Schluss auch noch die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wir beginnen jedoch mit einem kleinen Block zu Square Enix. Hier kann man sich so langsam fragen, wann denn endlich Final Fantasy XVI angekündigt wird. Offizielle Aussagen gibt es hierzu nicht, wir haben dennoch alle aktuellen Hinweise zum vermutlich derzeit in Entwicklung befindlichen Projekt zusammengetragen.

Die Gegenwart und auch die Zukunft gehört derzeit aber noch Final Fantasy VII Remake (PS4). Die neusten Verkaufszahlen weisen schon über fünf Millionen verkaufte Exemplare aus, auch Pandemie-bedingt mit einem starken Digital-Anteil. Einige DLC-Gegenstände sind seit wenigen Tagen kostenlos erhältlich und in Japan gibt es zwei Musikboxen mit bekannten Melodien aus dem Spiel. Auch zum zweiten Teil des Remake-Projekts gibt es dank Co-Director Motomu Toriyama einen neuen Hinweis, so dürfen wir uns vermutlich wieder auf den neuen Charakter Roche freuen.

Weniger gut lief es bei den beiden Tochterunternehmen Tokyo RPG Factory und Studio Istolia von Square Enix. Beide sind oder waren angetreten, um klassische Rollenspiele zu entwickeln. Dies hat im letzten Quartal nun zu Verlusten geführt.

Damit kommen wir zu Sony und der State of Play von dieser Woche. Dabei gab es neues Gameplay-Material zu Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4, Xbox One) zu sehen, Genshin Impact (PS4, Switch, PC, Mobil) wurde für PlayStation 4 auf den Herbst datiert und das „Creature-Collecting-MMO“ Temtem (PS5, Switch, Xbox Series X, PC) erhielt die PS5-Ankündigung. Im Fokus standen außerdem Bugsnax (PS4, PS5, PC) (Link) und Spelunky 2 (PS4, PC) (Link). Im Verlauf der Woche gab Sony auch bekannt, dass der DualShock-4-Controller nicht mit PlayStation-5-Spielen kompatibel sein wird.

Ein weiteres Mal hat uns Nintendo mit einer spontanen Neuankündigung überrascht, so kündigte man Pikmin 3 Deluxe (Switch) mit neuen Inhalten für den 30. Oktober an. Auch Degica Games hat mit dem Koop-Beat-’em-up-Action-Spiel Ogre Tale (PS4, Switch, Xbox One, PC) ein neues Projekt enthüllt und NIS America bringt Saviors of Sapphire Wings (Switch, PC) und Stranger of Sword City Revisited (Switch, PC) zusammen in den Westen. Ersterer Titel ist in Japan als Blue-Winged Chevalier erschienen. Den Eröffnungsfilm und Gameplay-Material gab es zu Date A Live: Ren Dystopia (PS4) zu sehen. Zur jeweiligen Veröffentlichung spendierte man noch die Launchtrailer zu Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate (PS4, Switch, PC) (Link) sowie Skully (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link).

Ein Trailer bereitet uns auf die Apokalypse in 13 Sentinels: Aegis Rim (PS4) vor und auch in Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster (PS4, Switch) geht es in insgesamt drei Videos (Link 1, Link 2) um eine dämonische Bedrohung. Zwei neue Plattformen und zwei neue Kämpfer kamen bei Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, PC) hinzu. Ein längeres Gameplay-Video aus dem Story-Modus ist zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, Switch, PC) aufgetaucht, mit einem neuen Trailer meldete sich Jack Jeanne (Switch) zurück und in Japan ist eine Demo zu Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu (PS4, Switch) veröffentlicht worden. Mit dem 18. August hat das Soulslike-Action-RPG Mortal Shell (PS4, Xbox One, PC) nun ein Veröffentlichungsdatum und Impostor Factory (PC), auch bekannt als To the Moon 3, erhielt einen neuen Trailer spendiert.

Einen längeren Blick durften wir in die Kickstarter-Demo von Sea of Stars (PC) werfen und Serious Sam 4 (PC) wurde auf den 24. September verschoben. Die Portierung Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca’s Marvelous Mysterious Key SP (Mobil) ist in Japan ab sofort erhältlich. Nächste Woche geht in Japan zudem Dragon Quest Rivals Ace (Switch, PC, Mobil) mit neuen Inhalten an den Start. In eine fünfte und letzte Season gehen wird Street Fighter V: Champion Edition (PS4, PC) und SINoALICE (Mobil) bietet derzeit eine Kollaboration mit NieR Replicant. Die Kurzanime-Reihe Pokémon: Zwielichtschwingen ist seit wenigen Tagen mit sieben Folgen vollständig und Pokémon – Der Film: Coco kommt am 25. Dezember in die japanischen Kinos. Koei Tecmo feiert in diesen Tagen den 20. Geburtstag von Dynasty Warriors, zu den Festivitäten sollen auch neue Spiele gehören.

In der aktuellen Sonntagsfrage geht es um den Foto-Modus in Videospielen. Nutzt ihr diesen und wenn ja, wie oft ist dies der Fall?