Köstliches neues Gameplay-Material zu Bugsnax veröffentlicht

Um die knuffigen und durchgeknallten Bugsnax hat sich seit der Ankündigung beim „The Future of Gaming“-Event von Sony ein richtiger kleiner Hype entwickelt. In den sozialen Medien ging es dementsprechend heiß her, als Entwickler Young Horse bei der aktuellen „State of Play“-Folge neues Gameplay zum First-Person-Adventure präsentierte.

In Bugsnax verschlägt es euch auf Snaktooth Island und kurz nach eurer Ankunft nach Snaxburg, wo euch Bürgermeister Filbo Fiddlepie erwartet. Es gilt, das Verschwinden von Elizabert Megafig aufzuklären. Um die Rätsel der Insel zu lösen, müsst ihr die gleichnamigen Bugsnax beobachten, jagen und fangen. Hoffentlich verraten sie euch mehr rund um die mysteriösen Ereignisse.

Hat euch auch die Begeisterung für Bugsnax ergriffen oder seid ihr satt?

Neben PlayStation 5 wird Bugsnax auch noch für PlayStation 4 sowie PCs erscheinen.

