Pikmin 3 Deluxe für Nintendo Switch angekündigt

Seit einigen Monaten fährt Nintendo das Konzept der Spontan-Ankündigung. Ist natürlich Unsinn, haben wir uns gerade einfallen lassen. Entspricht aber einigermaßen den Tatsachen. Statt Ankündigungen, neues Gameplay und andere kleine Dinge gebündelt bei Nintendo Direct zu präsentieren, „droppt“ man Inhalte und Games ohne Vorwarnung in den sozialen Medien. Zuletzt war das bei Paper Mario: The Origami King der Fall. Und so auch heute wieder. Vor wenigen Minuten überraschte Nintendo in den Netzwerken mit der Ankündigung von Pikmin 3 Deluxe.

Pikmin 3 Deluxe wird bereits am 30. Oktober für Nintendo Switch erscheinen. Die erweiterte Portierung reiht sich damit ein in die einst exklusiv für Nintendo Wii U veröffentlichten Spiele, die nun in verbesserter Form auch für Nintendo Switch erhältlich sind oder bald sein werden.

Neue Inhalte für Pikmin 3 Deluxe

Im Falle von Pikmin 3 wird das Spiel um „brandneue Prolog- und Epilog-Kapitel mit Olimar und Louie“ ergänzt. Außerdem soll es einen neuen Koop-Modus für zwei Spieler geben, ebenso wie einige sinnvolle neue Funktionen und Verbesserungen. Dazu zählt eine Fokus-Zielerfassung, optional einblendbare Tipps und neue Schwierigkeitsstufen. Auch die Download-Inhalte für den Missionsmodus des Originaltitels sind bereits enthalten. Das Spiel wird Fans des Originals also auch einen Mehrwert bieten. Sollte es auch, denn Nintendo plant die erweiterte Neuveröffentlichung zum Preis von 59,99 Euro an den Start zu bringen.

Pikmin… was ist das nochmal?

In Pikmin (und auch in Pikmin 3) führt ihr eine kleine (und oft auch eine große) Armee von winzigen Wesen an und erkundet mit ihnen in einer Mischung aus Action und Strategie einen unwirtlichen Planeten. Wichtig für den Spielfortschritt ist es dabei, die Fähigkeiten der verschiedenen Pikmin-Arten zu verinnerlichen und sie sich zunutze zu machen. So überwindet ihr Hindernisse, findet wertvolle Gegenstände und gezwingt mächtige Kreaturen.

Der Ankündigungstrailer zu Pikmin 3 Deluxe

