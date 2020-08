Final Fantasy XVI existiert wohl – oha – und erscheint angeblich zeitexklusiv für PS5

Okay, Final Fantasy XVI befindet sich in Entwicklung. Das kann man deshalb mit ziemlicher Sicherheit sagen, weil Square Enix seit Dekaden Final-Fantasy-Spiele entwickelt. Ganz viele Ableger, aber eben auch bis hin zum nummerierten Spiel 15. Die langjährige Serie hatte Hochs und Tiefs, aber man bezeichnet sie als gemeinhin erfolgreich. Square Enix wird deshalb ein Spiel 16 anschließen lassen.

Final Fantasy XV ist im November 2016 erschienen und selten, vielleicht sogar nie, ist so viel Zeit zwischen einer Veröffentlichung eines Hauptspiels und der Ankündigung des nächsten Teils vergangen. Weil nun gerade auch noch ein Generationswechsel in Sachen Hardware stattfindet, ist es wenig verwunderlich, dass Final Fantasy XVI einmal mehr in den Gerüchteküchen brodelt. Die Fans wollen schließlich einen hochkarätigen Ausblick für die Next-Generation gewinnen.

Und normalerweise nehmen wir „Leaks“ von Forennutzern mit kryptischen Nicknames nicht zum Anlass, daraus möglichst news-worthy wirkende Texte zu basteln. Aber die Vorzeichen in Sachen Final Fantasy XVI verdichten sich und nun hat sich VGC so viel Mühe gegeben, dem „Leak“ von Resetera-Nutzer Navtra möglichst viel Substanz zu geben, dass wir euch das nicht vorenthalten möchten.

Insider zu Final Fantasy XVI: „It’s real“

Navtra hatte schon für das digitale „The Future of Gaming“-Event von Sony im Juni vorausgesagt, dass Final Fantasy XVI dort enthüllt wurde. Das bewahrheitete sich nicht. Doch er bleibt hartnäckig. Es gibt ja schließlich noch mehr Events und dass Final Fantasy XVI irgendwann auftaucht, nun, diese Prognose kann man schon mal wagen. „[Final Fantasy] XVI existiert. Es sollte im Juni beim Event angekündigt werden. Es ist angeblich schon näher, als die meisten denken“, schreibt Navtra nun.

Und Navtra legt nach. „Es hat eine Art PS5-Exklusivität (damals war es noch vage, aber es scheint jetzt zeitexklusiv zu sein). Ich habe keine Ahnung, warum sie es noch nicht angekündigt haben.“ Final-Fantasy-Fans hoffen natürlich, dass es im besten Falle schon beim morgigen State of Play soweit ist.

Besonders wahrscheinlich scheint das nicht. Sony hat sich alle Mühe gegeben, die Erwartungen an die morgige Show zu dämpfen. Es soll um Third-Party-Games für PS4 und PS VR gehen, darauf liegt der Fokus. Um Spiele für PlayStation 5 soll es nur am Rande gehen, und dann auch vor allem um jene, die bei „The Future of Gaming“ schon angekündigt wurden.

„Leaker“ Navtra hat beeindruckende Historie

Wenn Medien von „Leaks“ berichten, weiß man nie, was dahintersteckt. Aber im Falle von Navtra scheinbar einiges. VGC hat ihn und seine letzten Aussagen nämlich überprüft und seine Historie an eingetretenen Vorhersagen ist verblüffend. Ein neues Ratchet & Clank (wurde Ratchet & Clank: Rift Apart) sagte er ebenso vorher wie ein LittleBigPlanet-Spin-off (Sackboy: A Big Adventure) sowie Gran Turismo 7, ein Horizon 2 (Horizon Forbidden West) sowie einen Teaser zu Spider-Man 2 (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales). Auch ein Remake zu Demon’s Souls sowie eine neue IP von Square Enix (Project Athia) standen im Horoskop.

Das alles ist tatsächlich eingetreten und auch wenn man für die meisten Vorhersagen kein Leak-Professor sein muss, so ist die Quote eben doch beachtlich. Insbesondere die Vorhersage zu einem „Avengers exclusive DLC“, der sich zwar nicht beim Event bestätigte, aber in dieser Woche, dürfte verblüffen. Lediglich Final Fantasy XVI fehlte. Bislang.

Passt zu den Plänen von Square Enix

Nach der ausgefallenen E3 und nachdem Square Enix die Pläne für ein eigenes Nicht-E3-Event über Bord geworfen hatte, ließ der Publisher verlauten, in den nächsten Monaten stattdessen mehrere Spiele einzeln ankündigen zu wollen. Neben Project Athia war das bislang nur Balan Wonderworld. Schon davor „droppte“ man Kingdom Hearts: Melody of Memory mehr oder weniger aus dem Nichts. Für so einen „Shadowdrop“ dürfte Final Fantasy XVI zu gewichtig sein. Dann doch eher bei einem Sony-Event? Dafür würde nun sicherlich auch die Zeitexklusivität sprechen, die Navtra vorhersagt. Und die wiederum wäre angesichts der jüngeren Seriengeschichte auch nicht so überraschend.

Wann Final Fantasy XVI angekündigt wird, bleibt offen. Doch je mehr Zeit vergeht, umso wahrscheinlicher wird es. Und so langsam scheint die Zeit reif. Nehmen wir doch die neusten Gerüchte zum Anlass, um im Kommentarthread auch über eure Erwartungen an das neue Hauptspiel zu sprechen.

Welches Setting, welches Szenario wünscht ihr euch zum Beispiel für Final Fantasy XVI?

Bildmaterial: Agni’s Philosophy, Square Enix / Luminous Productions,