Sonntagsfrage: Nutzt ihr den Foto-Modus in Videospielen?

Seit ein paar Jahren ist der Foto-Modus in den meisten Videospielen im Kommen. Wie im echten Leben hat der Spieler/die Spielerin so die Möglichkeit zu posieren und es auf den sozialen Netzwerken zu teilen. Gerade bei beeindruckenden Landschaften – wie in dem kürzlich veröffentlichten Ghost of Tsushima – macht es den Spieler*innen besonders viel Spaß Szenarien und Umgebungen zu fotografieren. Doch nutzt irgendwer das Feature überhaupt mehr als einmal?

Um vorweg eine klare Definition des Foto-Modus zu finden. Es geht um ein Feature in einem Spiel, welches Spieler*innen es ermöglicht Fotos zu schießen. Darüber hinaus können besondere Filter, Rahmen oder Effekteinstellungen zur Verschönerung benutzt werden. Es geht in dieser Sonntagsfrage nicht um den Share-Button auf den Controllern. Der Foto-Modus bietet einem schlicht mehr!

Ob er regelmäßig benutzt wird, ist eine andere Frage. Dieser gehen wir heute ein wenig auf der Spur. Nutzt ihr den Foto-Modus überhaupt in einem Videospiel? Falls ja, in welcher Regelmäßigkeit? Spielt ihr eher einmal damit herum und habt dann genug davon oder macht an jeder Ecke schöne Fotografien? Eventuell teilt ihr diese auch gerne auf sozialen Netzwerken. Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 2. August

Mit der Frage, welche Anime-Spiele ihr am liebsten habt, wurde sich letzte Woche auseinandergesetzt. Während meine Definition etwas schwammig formuliert war, kamen dadurch jedoch ein paar schöne Diskussionen und Vorschläge zusammen. Wie zum Beispiel die Persona-Reihe, Kingdom Hearts und die Tales-of-Reihe. Zwar basieren die Spiele nicht auf einem Manga/Anime, wirken durch ihre Machart allerdings sehr animehaft. Daher kann man sie nennen. Zumal die Reihen im Nachhinein eine Umsetzung bekommen haben.

Wenn wir allerdings auf genannte Spiele schauen, die auf einem Anime oder Manga basieren, stechen vor allem One Piece und Dragon Ball Z hervor. Allen voran wurde sehr häufig Dragon Ball FighterZ genannt. Das liegt vor allem an dem grafischen Stil des Beat ’em ups. Doch auch die älteren Spiele wie Budokai Tenkaichi 3 (PS2, Wii) und Attack of the Saiyans (DS) erfreuen sich bei einigen User*innen großer Beliebtheit.

Abseits von One Piece und Dragon Ball sprachen sich einige User*innen für Naruto Ultimate Ninja Storm 2 und 3 aus. Nach einigen Angaben hatten die Spiele nicht nur ein gutes Kampfsystem, sondern erzählten ebenfalls die Geschichte gut nach. Weitere Fanlieblinge – abseits der bekannten Serien – sind Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, Astro Boy: Omega Factor, Fate/Extella Link und Fist of the North Star: Lost Paradise. Nicht zu vergessen sind die Digimon-Spiele wie Digimon World und Digimon Story: Cyber Sleuth.