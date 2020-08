Dragon Quest Monsters 2 in Japan für iOS und Android neu veröffentlicht

Das aktuell ziemlich umfangreiche Dragon-Quest-Portfolio für Mobilgeräte wurde in Japan in dieser Woche um einen weiteren Eintrag erweitert. Square Enix veröffentlichte Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca’s Marvelous Mysterious Key im App Store und bei Google Play in Japan.

Es handelt sich dabei um das Remake des 2014 veröffentlichten Dragon Quest Monsters 2 für Nintendo 3DS. Ursprünglich erschien Dragon Quest Monsters 2 für Game Boy Color, die Originalversion schaffte es nicht nach Europa. Die spätere Veröffentlichung für PlayStation wurde dann ebenso wenig in Europa veröffentlicht wie das 3DS-Remake 2014. Wir gingen also bislang leer aus. Insofern ist die neue Mobile-Version gar keine schlechte Nachricht. Sie ist allerdings noch nicht für den Westen angekündigt.

Die neue Mobile-Veröffentlichung ist natürlich entsprechend angepasst, es gibt zudem Auto-Battle- und Auto-Exploration-Funktionen. Aber auch neue Inhalte, darunter neue Monster aus Dragon Quest XI.

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca’s Marvelous Mysterious Key SP, Square Enix