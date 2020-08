25 Minuten Gameplay der „Episode: Neuer Held“ aus Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Über die beiden Story-Modi des anstehenden Captain Tsubasa: Rise of New Champions berichteten wir bereits vor einiger Zeit. Nun veröffentlichte Bandai Namco ein 25-minütiges Gameplay-Video, das sich auf die Route der „Musashi Mittelschule“ im Story-Modus „Episode: Neuer Held“ fokussiert.

In „Episode: Neuer Held“ hingegen bestreitet ihr euer ganz eigenes Abenteuer. Mit einem selbst erstellten Charakter tretet ihr für eine von drei Schulen an. Ihr baut Freundschaften auf, wachst gemeinsam und seht euch schließlich sogar mit der Mannschaft von Tsubasa Ozora konfrontiert.

Eine Mannschaftsflut und diverse Online-Modi

Diese ist natürlich nur eine der vielen im Spiel vertretenen Teams. Bandai Namco präsentierte bereits sowohl die deutsche Mannschaft als auch das US-amerikanische Team und das senegalesische Spieleraufgebot. Außerdem durften wir zuletzt auch einen Blick auf die niederländische Mannschaft werfen und… ehm, den Rest findet ihr hier.

Mit eurem Lieblingsteam könnt ihr euch übrigens auch in diversen Online-Modi mit anderen SpielerInnen messen. Abseits der Division Matches wird es etwa traditionelle 1-vs-1- sowie 2-vs-2-Online-Modi geben, in denen ihr euer Können unter Beweis stellt.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll am 28. August für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion bereits vorbestellen*!

25 Minuten Gameplay aus „Episode: Neuer Held“

