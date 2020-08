Seht euch den Eröffnungsfilm und fünf Minuten Gameplay zu Date A Live: Ren Dystopia an

Compile Heart veröffentlichte kürzlich den Eröffnungsfilm der romantischen Visual Novel Date A Live: Ren Dystopia. Außerdem lieferten sie auch gleich fünf Minuten an Gameplay-Eindrücken mit.

„Ren Dystopia“ soll zum 24. September für PlayStation 4 in Japan verfügbar werden. Die Chancen für eine Lokalisierung durch Idea Factory stehen allerdings aber gar nicht so schlecht. Erst im letzten Jahr betrieb man nämlich allerhand Aufwand für Date A Live, indem man Date A Live: Rio Reincarnation* im Westen veröffentlichte. Der Titel ist ein Zusammenschluss der einzelnen Visual Novels Date A Live: Rinne Utopia, Date A Live: Ars Install und Date Alive Twin Edition: Rio Reincarnation. Zuvor wurde noch kein Teil dieser Serie für den Westen lokalisiert.

Basierend auf der gleichnamigen Light-Novel-Serie

Es handelt sich bei Ren Dystopia bereits um die vierte Videospiel-Adaption zur gleichnamigen Light-Novel-Serie Date A Live. In der neusten Visual Novel wird man Genre-typisch viele Unterhaltungen lesen und zudem zwischendurch Entscheidungen treffen, die das Ende beeinflussen.

Ren Dystopia bietet eine Bibliothek, in der man Informationen über die Charaktere und eine Ansammlung der Fachausdrücke mit Erklärung findet. Spieler erhalten so ein besseres Verständnis der Welt aus Date A Live. Diese Funktion richtet sich dabei vor allem an die Spieler, die mit Ren Dystopia zum ersten Mal Kontakt mit der Serie haben.

Diese Geschichte erwartet euch in Date A Live: Ren Dystopia

Eine Nacht, die er mit allen verbringt, ereignislos wie immer. Shido hat einen merkwürdigen Traum. In der Dunkelheit hört er eine Stimme. Als er am nächsten Morgen erwacht, befindet sich eine unbekannte Schachtel neben ihm, auf der eine Schlange abgebildet ist. Zuerst geht er davon aus, dass sich eine Person einen Scherz erlaubt hat und will den Inhalt mit den anderen überprüfen. Doch dann, als er die Box öffnet…

Der Eröffnungsfilm und fünf Minuten Gameplay

via Gematsu, Bildmaterial: Date A Live: Ren Dystopia, Compile Heart / Sting