Neues Gameplay-Video stellt weitere Features aus Crash Bandicoot 4: It’s About Time vor

Im Rahmen des gestrigen „State of Play“-Livestreams präsentierten Publisher Activion und Entwickler Toys for Bob neue Eindrücke aus Crash Bandicoot 4: It’s About Time. In einem 5-minütigen Trailer führt uns Produzent Louis Studdert in neue Spielmechaniken ein, enthüllt weitere spielbare Charaktere und präsentiert den ‚N. Vertiert-Modus‘.

In einer Pressenachricht meldete sich auch Chief-Creative-Officer und Co-Studiochef Paul Yan zu Wort:

Dies ist das erste neue Spiel in der Crash-Bandicoot-Reihe seit mehr als einem Jahrzehnt. Wir hielten es daher für wichtig, einen brandneuen Spielstil einzuführen (…) Wir haben uns mit unseren guten Freunden von Beenox zusammengetan, die uns bei der Entwicklung des ‚N. Vertiert-Modus‘ unter die Arme griffen. Sie brachten die Leidenschaft und das Know-how mit, welche schon in das erstaunliche Crash Team Racing Nitro-Fueled flossen.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One. Ihr könnt euch den Titel bereits bei Amazon vorbestellen. Dort winkt euch als Vorbestellerbonus übrigens ein Crash-Jutebeutel*.

Die neuen Features im Überblick

So beschreibt Activision die neu vorgestellten Features:

Dingodile ist zurück… und spielbar!

Dingodile zog sich aus dem Schurken-Dasein zurück, um sich seinen lebenslangen Traum vom eigenen Diner zu erfüllen… der jedoch vor seinen Augen zerplatzte, als er in eine andere Dimension gesogen wurde. Es wird Zeit, dass er herausfindet, was schiefgelaufen ist.

In „Crash Bandicoot 4“ kannst du Level als Dingodile spielen, um die Erzählperspektive zu verändern und einige neue Mechaniken zu entdecken, ähnlich wie bei den zuvor besprochenen Neo-Cortex-Leveln – wir berichteten. Dingodile kann etwa mit seiner Saugkanone über TNT-Kisten schweben und sie aufsaugen, um sie auf seine Gegner zu werfen.

Dingodile ist zurück!

N. Vertiert-Level

Toys for Bob hat sich mit Beenox zusammengetan, um frische Herausforderungen – auch nach einfachem Durchspielen – zu liefern. Der neue Level-Typ nennt sich ‚N. Vertiert‘ und lässt SpielerInnen in buchstäblich andere Dimensionen abtauchen.

Hier präsentieren sich die bekannten Level in neuem Grafikgewand. Diese neue Ästhetik wirkt sich zudem in bestimmten Fällen gar auf die Spielmechanik aus. Unsere Beuteldachse müssen neue Tricks anwenden, um diese Level abzuschließen, indem sie etwa Farbe verspritzen, um einen sicheren Weg sichtbar zu machen, oder in einer neuen Vintage-Umgebung mit der Geschwindigkeit einer altmodischen Filmrolle laufen.

Sobald dieser Modus freigeschaltet ist, können SpielerInnen sämtliche Level des Spiels mit diesem neuen Grafikstil und Spielgefühl sowie neuen Herausforderungen erneut spielen.

‚N. Vertiert‘ bringt Abwechslung

Erspiele Skins (oder… Felle?)

In der Original-Trilogie schlüpften Crash und Coco manchmal in andere Outfits, um sich an Zeiten oder Umgebungen entsprechender Level anzupassen. So trugen sie beispielsweise Motorradjacken zu einem Rennen oder Taucherausrüstung in Wasser-Leveln.

In „It’s About Time“ können sich die Spieler diese kosmetischen Anpassungen für Crash und Coco verdienen – und in allen Leveln einsetzen –, indem sie Herausforderungen im Spiel meistern und Edelsteine kassieren.

Der neue Gameplay-Trailer

Bildmaterial: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision / Toys for Bob