Koei Tecmo und Omega Force feiern 20 Jahre Dynasty Warriors

Dynasty Warriors feiert sein 20-jähriges Jubiläum! Diesen feierlichen Anlass nutzte Koei Tecmo nun, um die traditionsreiche, von Omega Force entwickelte Musou-Serie mit einem speziellen Trailer und einer frischen Illustration zu bedenken.

So sieht die schicke Illustration aus, die man Dynasty Warriors zum 20. Geburtstag spendierte.

Der Trailer führt uns durch die gesamte Seriengeschichte, die vor genau 20 Jahren, am 3. August 2000, in Japan ihren Lauf nahm. Da erschien nämlich das erste Dynasty Warriors unter dem Titel Shin Sangoku Musou. Über die Jahre folgten zahlreiche weitere Serienableger auf unterschiedlichen Konsolen. Den letzten Eintrag markierte Dynasty Warriors 9, das im Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam erschien.

Wer im Zuge des runden Jubiläums übrigens auf die Ankündigung eines neuen Titels hoffte, muss leider zurückstecken. Es blieb bei dem Trailer und der hübschen Illustration. Koei Tecmo machte darüber hinaus keine weiteren Ankündigungen. Die entsprechende Webseite verspricht aber „More to come! Stay tuned!“

Der Trailer zum Jubiläum

via Gematsu, Bildmaterial: Dynasty Warriors 9, Koei Tecmo / Omega Force