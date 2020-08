Degica Games und Mages kündigen das Beat ’em up Ogre Tale an

Degica Games und Mages haben das Koop-Beat-’em-up-Action-Spiel Ogre Tale angekündigt. Die Veröffentlichung soll für PC-Steam bereits am 20. August erfolgen, Konsolenversionen für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One folgen später. Unten seht ihr erste Bilder und einen Trailer zu Ogre Tale.

Die Oger sind hier die Guten

Die Oger wurden vor langer Zeit von den Menschen besiegt. Die schöne Oger-Anführerin Iroha wurde getötet und friedliche Zeiten brachen an. Doch nun ist Momotaro, ein Nachfahre eines von Irohas Bezwingern, vom guten Weg abgekommen. Zudem sinnt Iroha, derzeit in einem neuen Körper reinkarniert, mit einigen Ogern auf Rache. Zu diesen gehören die drei spielbaren Schwestern Ran, Hana und Yume.

Die Geschichte wird dabei als humorvoll beschrieben. In den Haupt- und Nebenmissionen schlüpft man in die Rolle einer der drei Oger-Schwestern, kämpft sich durch und levelt hoch. Zwischen den Missionen warten lustige Gespräche. Am Ende geht es in den Kampf gegen Momotaro. In einem Online-Koop-Modus können die drei Schwestern auch gemeinsam antreten.

Erste Bilder und ein Trailer zu Ogre Tale

via Gematsu, Bildmaterial: Ogre Tale, Degica Games / Mages, 5pb.