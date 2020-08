Das Soulslike-Action-RPG Mortal Shell erscheint am 18. August

Das Soulslike-Action-RPG Mortal Shell von Playstack und Cold Symmetry erscheint bereits am 18. August für PlayStation 4, Xbox One und PCs via Epic Games Store. Bei GOG und Steam folgt das Spiel im nächsten Jahr. Ein neuer Trailer nimmt euch in die düstere Welt mit.

Das ist Mortal Shell

Als leeres Gefäß streift ihr durch die dunklen Landschaften in Mortal Shell, in denen die letzten Überreste der Menschheit verrotten. Auf Geheiß des „Dark Father“ sind eure Ziele die verschiedenen Anhänger der verborgenen Heiligtümer. Dort, auf dem heiligsten Gelände von Mortal Shell, müsst ihr die heiligen Drüsen sammeln. Der Dark Father möchte unbedingt, dass ihr eure Aufgabe erledigt – aber zu welchem Zweck?

In der nichtlinearen Kampagne begegnen SpielerInnen dabei verlorenen Kriegern, die ihnen genretypisch vieles abverlangen. Bei einem Sieg über solche Feinde kann deren sterbliche Hülle übernommen werden, um die eigenen Fähigkeiten und Waffenkenntnisse zu verbessern.

via Gematsu, Bildmaterial: Mortal Shell, Playstack / Cold Symmetry