Impostor Factory zeigt sich in einem neuen Trailer

Entwickler Freebird Games hat einen neuen Trailer zu Impostor Factory veröffentlicht. Beim Spiel handelt es sich um To the Moon 3, welches der Nachfolger von To the Moon und Finding Paradise wird. Erscheinen soll dieser Ende 2020 für Steam.

Impostor Factory erzählt die Geschichte von Quincy, der im Badezimmer einer abgelegenen Villa eine Zeitmaschine findet. Neben dieser ungewöhnlichen Prämisse wurden Storyelemente à la Lovecraft angekündigt. Überhaupt soll der Titel sehr handlungsgetrieben sein. Auf jeden Fall hat auch der dritte Teil der Reihe wieder den klassischen RPG-Maker-Look.

via Gematsu, Bildmaterial: To The Moon: Impostor Factory, Freebird Games