Sea of Stars: 15 Minuten Gameplay aus der exklusiven Kickstarter-Demo

Im März dieses Jahres kündigte der Entwickler Sabotage Studio sein neues Projekt Sea of Stars an. Ein rundenbasiertes RPG, das sich an Klassikern der 90er-Jahre orientiert und inhaltlich eine Prequel-Story zu The Messenger bietet – dem Vorgänger-Projekt des Studios. Erst vor wenigen Wochen berichteten wir dabei, dass Unterstützer der Kickstarter-Kampagne „sehr bald“ in den Genuss einer exklusiven Demo kommen würden.

Demo für Unterstützer ab dem 20. August verfügbar

Nun brachte Studio-Präsident und Creative-Director Thierry Boulanger Licht ins Dunkel. Ab dem 20. August 2020 soll die Demo via Steam verfügbar werden. Sabotage Studio nutzte die Gelegenheit und präsentierte auch gleich 15 Minuten Gameplay-Eindrücke aus der kommenden Demo via Twitch.

Die Demo führt SpielerInnen durch zwei Dungeons sowie eine Stadt aus einem späteren Teil des Spiels. Sie stellt zudem Mechaniken wie das Levelsystem, Aufwerten von Ausrüstung und Ernten von Nahrung vor. Spoiler seien in der Demo übrigens nicht zu befürchten, da das Studio auf den „reichlichen“ Einsatz von Spoiler-Tags gesetzt habe.

In Sea of Stars macht ihr Bekanntschaft mit Valere und Zale, zwei wissbegierigen Jugendlichen, die sich in der Ausbildung zu Solstice Warriors befinden. Die Solstice Warriors sind die letzte Verteidigungslinie des Landes gegen die monströsen Kreationen des Fleshmancers.

Sea of Stars soll 2022 für Konsolen und PCs via Steam erscheinen.

15 Minuten Gameplay aus der Kickstarter-Demo

via Gematsu, Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio