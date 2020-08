Pikmin 3 Deluxe könnt ihr heute für 39,99 Euro vorbestellen

Dass Nintendo einen Großteil der einst Wii-U-exklusiven Nintendo-Spiele inzwischen auch für Nintendo Switch veröffentlicht hat, finden die meisten gut. Denn die wenigsten hatten eine Wii U. Allerdings sind viele unzufrieden mit der Preisgestaltung der (erweiterten) Portierungen, die Nintendo fast immer zum Vollpreis anbietet.

Laut Nintendo.de kostet auch Pikmin 3 Deluxe zum Launch 59,99 Euro – also Vollpreis. So ging es auch im Handel an den Start. Media Markt und Saturn listen es heute jedoch für 39,99 Euro und eben zog auch Amazon nach. Ihr könnt also bei einer Vorbestellung derzeit 20 Euro zum Launchpreis sparen. Aber auch angesichts der Preisstabilität von Nintendo-Spielen sind 39,99 Euro wohl auf lange Zeit der beste Preis.

Wer von euch greift zu?

Pikmin 3 Deluxe wird bereits am 30. Oktober für Nintendo Switch erscheinen.

Neue Inhalte für Pikmin 3 Deluxe

Pikmin 3 Deluxe wird das Original um „brandneue Prolog- und Epilog-Kapitel mit Olimar und Louie“ ergänzen. Außerdem soll es einen neuen Koop-Modus für zwei Spieler geben, ebenso wie einige sinnvolle neue Funktionen und Verbesserungen. Dazu zählt eine Fokus-Zielerfassung, optional einblendbare Tipps und neue Schwierigkeitsstufen. Auch die Download-Inhalte für den Missionsmodus des Originaltitels sind bereits enthalten. Das Spiel wird Fans des Originals also auch einen Mehrwert bieten.

Pikmin… was ist das nochmal?

In Pikmin (und auch in Pikmin 3) führt ihr eine kleine (und oft auch eine große) Armee von winzigen Wesen an und erkundet mit ihnen in einer Mischung aus Action und Strategie einen unwirtlichen Planeten. Wichtig für den Spielfortschritt ist es dabei, die Fähigkeiten der verschiedenen Pikmin-Arten zu verinnerlichen und sie sich zunutze zu machen. So überwindet ihr Hindernisse, findet wertvolle Gegenstände und bezwingt mächtige Kreaturen.

Der Ankündigungstrailer zu Pikmin 3 Deluxe

Bildmaterial: Pikmin 3 Deluxe, Nintendo