Street Fighter V: Champion Edition geht mit neuen Inhalten in die letzte Season

Im Rahmen des Street Fighter V Summer Update hat Capcom in dieser Woche zahlreiche neue Inhalte für Street Fighter V: Champion Edition angekündigt. Dazu zählen neue Charaktere, Arenen und weitere Zusatzinhalte für die fünfte und gleichzeitig letzte Season. SpielerInnen werden ihren Kader um Dan, Rose, Oro und Akira sowie einen weiteren, noch unbekannten Charakter erweitern können.

Nachfolgend lest ihr eine Einführung zu den neuen Charakteren und seht weiter unten eine Aufzeichnung des Livestreams. Weitere Gameplay-Videos und Details sollen in den nächsten Monaten folgen.

Dan Hibiki

Eine Hauptstütze der Street Fighter Alpha-Serie und zuletzt in Street Fighter IV zu sehen. Dan wird sein Selbstvertrauen und seine ikonische Kampftechnik „Spott“ zu Street Fighter V mitbringen. Als Trainingspartner von Ryu und Ken hält sich Dan für gut gerüstet andere Spieler mit seinem einzigartigen Saikyo-Ryu-Kampfstil („Strongest Style“) zu „schulen“. Veröffentlichungszeitpunkt: Winter 2020

Rose

Ein Wahrsager-Lieblingscharakter, der zuvor auch in der Alpha-Serie und in Street Fighter IV mitgespielt hat. Mit ihren Tarotkarten wird sie mit einer Vielzahl einzigartiger Spezialbewegungen bewaffnet ankommen und plant, ihre gesamte Seelenkraft-Energie in Street Fighter V zu leiten. Veröffentlichungszeitpunkt: Frühling 2021

Oro

Zuletzt in Street Fighter III: 3rd Strike zu sehen, ist Oro ein alter Kampfkunstmeister, der als unsterblicher Einsiedler existiert. Als einer der am besten ausgebildeten Kämpfer beschränkt er sich auf die Verwendung einer seiner Arme, um seinen Gegnern einen Vorteil zu verschaffen. Er wird einer der mächtigsten Kämpfer in Street Fighter V sein. Veröffentlichungszeitpunkt: Sommer 2021

Akira

Sie wurde 1997 in Capcoms Kampfspiel Rival Schools: United by Fate vorgestellt und bereitet sich auf ihr Street Fighter-Debüt vor. Als Bekannte von Sakura hat Akira Kazama bereits Verbindungen zum Street Fighter-Universum und bereitet sich darauf vor, ihren Biker-Look und clevere Gimmicks in den Arenen zu zeigen. Veröffentlichungszeitpunkt: Sommer 2021