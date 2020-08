Final Fantasy VII Remake: „Große Chance“, dass Roche auch in Teil 2 auftaucht

Was des einen Streichung ist, ist des anderen neuer Charakter. Mit Roche platzierte das Entwicklerteam von Final Fantasy VII Remake einen völlig neuen Charakter im Spiel, der im Original und auch in der Compilation keine Rolle spielt. Sein Auftritt war kurz, aber prägnant. Den exzentrischen Roche trefft ihr im Spielverlauf bei zwei ziemlich actionreichen Auftritten – und dann nicht wieder. Das ließ viele SpielerInnen ein wenig irritiert zurück und die Famitsu fragte nach.

Und so verriet Co-Director Motomu Toriyama, dass man im Team durchaus auch andere Verwendungen für Roche diskutierte. „Ursprünglich hatten wir ein Konzept ausgearbeitet, bei dem Roche beim letzten Kampf auf dem Midgar-Highway erscheint. Aber wir haben diese Idee verworfen, weil wir glaubten, das könnte die doch sehr ernsthafte Stimmung der Endsequenz zerstören“, erzählte Toriyama im Interview, übersetzt von Aitai Kimochi.

„Später haben wir darüber nachgedacht, ihn als Bossgegner in Kapitel 14 zu verwenden. Aber man kann einfach keine Motorradrennen in den Slums fahren, also ging das leider auch nicht“, plaudert Toriyama weiter. Es blieb also in erster Linie bei dem Auftritt, für den er dem Vernehmen nach auch erschaffen wurde. Nämlich als Bossgegner in der Neuinterpretation des legendären G-Bike-Minispiels.

Cloud und Roche kreuzen ein weiteres Mal buchstäblich die Klingen und für Spieler entsteht der Eindruck, als würde Roche durchaus noch eine wichtigere Rolle in der (neuen) Geschichte einnehmen. Doch die blieb er dann bis zum Ende des Spiel schuldig. Aufgrund seiner Persönlichkeit blieb er aber auch in den Köpfen der Spieler.

„Große Chance“, dass Roche in Teil 2 auftaucht

Die Famitsu fragte deshalb auch ganz konkret nach, ob Roche auch im nächsten Teil des Final Fantasy VII Remake auftreten würde. „Die Spontanität von Roche ist eine seiner hervorstechenden Charaktereigenschaften, es besteht also eine große Chance, dass er im nächsten Teil auch auftaucht“, antwortete Toriyama lachend. Als ob Roche darüber selbst entscheiden würde.

Ein paar Tage werden sicherlich noch ins Land ziehen, bis wir erfahren, ob Roche uns auch in Final Fantasy VII Remake – Episode 2 beehrt. Oder wie auch immer der nächste Teil dann heißt?

Hat euch der Charakter Roche gefallen und wie steht ihr generell dazu, dass Square Enix im Remake sogar neue Charaktere einbaut? Hofft ihr sogar auf weitere Neuzugänge?

Die aktuelle Lage um Final Fantasy VII Remake Episode 2

Zuletzt äußerte sich Produzent Yoshinori Kitase zur aktuellen Lage bezüglich der zweiten Episode von Final Fantasy VII Remake und wir haben dies und die bisherigen Ereignisse in einem großen Artikel zusammengefasst. Nomura ergänzte kürzlich, man wolle Teil 2 so schnell wie möglich veröffentlichen. Außerdem berichteten wir kürzlich über Square Enix‘ Pläne „das ganze Jahr über neue Spieler zu gewinnen“.

Habt ihr das Remake und die gesamte Compilation bereits beendet und wollt ihr trotzdem mehr aus dem Universum Final Fantasy VII erfahren? Dann hat Tetsuya Nomura einen Buchtipp für euch. Hier könnt ihr außerdem von Toriyama erfahren, warum das Avalanche-Versteck im Remake nicht vorkam.

via Famitsu, übersetzt von Aitai Kimochi, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO