State of Play ist am Donnerstag zurück, aber PlayStation 5 steht nicht im Fokus

Überraschend kommt das nicht. Aber jetzt ist es offiziell. State of Play ist zurück! Im Mittelpunkt wird an diesem Donnerstag, den 6. August um 22 Uhr, aber keineswegs PlayStation 5 stehen. Laut Sony bietet die Folge „einen Fokus auf [Spiele] von Drittanbietern […], die für PS4 und PS VR erscheinen.“

Und was ist mit PlayStation 5? „Wir haben außerdem ein paar Neuigkeiten zu Indie-Spielen und Titeln von Drittanbietern für PS5, die ihr in der Juni-Präsentation sehen konntet.“ Um welche Spiele gings da gleich? Das könnt ihr bei uns unter dem Schlagwort „The Future of Gaming“ bequem einsehen.

Kein Termin, keine Vorbestellungen

40 Minuten Laufzeit wird die neue Folge State of Play zu bieten haben, eine „großartige Auswahl“, „viel neues Gameplay-Videomaterial“ und „weitere Spiele-Updates“ sind versprochen. Klar gestellt will man auch wissen, dass es „keine Neuigkeiten zu den PlayStation Studios“ geben wird. Also keine First-Party-Software. Außerdem „keine Neuigkeiten zu Hardware, Geschäftlichem, Vorbestellungen oder Veröffentlichungsdaten“.

Auf Youtube und Twitch könnt ihr live dabei sein.

