Final Fantasy VII Remake: Putzige Musikboxen spielen berührende Themes aus dem Spiel

Im japanischen Square-Enix-Store gibt es ein schickes neues Merchandise zu Final Fantasy VII Remake. Ab sofort sind dort kleine Musikboxen erhältlich, vergleichbar mit den altmodischen Spieluhren, nur in etwas moderner.

Square Enix und andere japanische Publisher stellen gelegentlich solche Musikboxen her, ihr erinnert euch vielleicht an jene zu Octopath Traveler. Sie beliebt sind, weil sie einerseits verdammt putzig sind und andererseits erschwinglich. Auch diesmal sind die kleinen Boxen mit 1.600 Yen (etwa 12,80 Euro) im Vergleich zu anderem FF7-Merchandise preiswert.

Aerith’s Theme und das Main Theme

Die zwei Boxen zum Final Fantasy VII Remake spielen Aerith’s Theme und das Main Theme ab. Die Box mit Aerith’s Theme ist weiß und von Lilien geschmückt. Die Box mit dem Main Theme zum Spiel ist schwarz und mit dem ikonischen Meteor-Logo geschmückt. Ein Video gibts auch, das euch präsentiert, wie die Box klingt. Ansehen auf eigene Gefahr!

Leider gibt es die Schmuckstücke bisher nur im Square Enix Store, aber bei entsprechender Beliebtheit bemühen sich oft auch zugänglichere Shops wie Play-Asia um den Export. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Bis es soweit ist, erfahrt ihr hier, warum eine wichtige Location im Remake fehlte. Habt ihr das Remake und die gesamte Compilation bereits beendet und wollt ihr trotzdem mehr aus dem Universum Final Fantasy VII erfahren? Dann hat Tetsuya Nomura einen Buchtipp für euch.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO