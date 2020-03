Das war… Kalenderwoche 13/2020

Square Enix überraschte uns heute mit neuen Ankündigungen zur NieR-Reihe, Nintendo unter der Woche mit einer Nintendo Direct Mini! Auch sonst konnten wir über viele Neuankündigungen und Veröffentlichungen berichten. Mit vier aktuellen Reviews und der Sonntagsfrage schließen wir die Woche dann ab. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Square Enix hat heute das angekündigt, worauf viele NieR-Fans schon länger gewartet haben, nämlich NieR Replicant für aktuelle Konsolen. Die neue Version trägt den offiziellen Namen NieR Replicant ver.1.22474487139… (PS4, Xbox One, PC), Spieler dürfen sich dabei auch auf neue Inhalte freuen. Ein komplett neuer Ableger der Reihe wurde außerdem mit NieR Re[in]carnation (Mobil) enthüllt.

Der Ruf nach einer neuen Ausgabe von Nintendo Direct war kaum mehr zu überhören und so hatte Nintendo in dieser Woche ein Einsehen. Ohne jegliche Vorankündigung durften sich Fans eine Nintendo Direct Mini zu Gemüte führen. Dabei zeigte man einige interessante Titel und tätigte Neuankündigungen. Hier findet ihr einen kleinen Überblick über die wichtigsten Inhalte.

Ebenfalls frisch enthüllt wurde von Compile Heart Mary Skelter Finale (PS4, Switch), womit die Reihe ihren Abschluss findet. Gleich zwei Videospielumsetzungen erhält der Anime und Manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Dabei handelt es sich um Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan (PS4) und Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale (Mobil). Auch Sabotage Studio, die Macher von The Messenger, haben ihr neues Projekt Sea of Stars (PC) angekündigt.

Auch sind in den letzten Tagen einige Spiele veröffentlicht worden. Dazu gehört One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC), wobei es neben dem Launchtrailer nochmals einige Charakter-Vorstellungen (Link 1, Link 2) gab. In Europa nun auch für PlayStation 4 verfügbar ist Granblue Fantasy: Versus (PS4, PC), nun folgen noch weitere DLC-Kämpfer. Auf Deutsch spielen könnt ihr ab sofort War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius (Mobil) und einen weiteren Launchtrailer gibt es zum Team-Fighter Bleeding Edge (Xbox One, PC). Seit wenigen Tagen könnt ihr The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (PS4, Switch, PC) zudem auf PCs spielen, am 30. Juni folgt dann noch die Switch-Portierung.

Nur noch wenige Tage dauert es, bis die Neuauflage von Resident Evil 3 (PS4, Xbox One, PC) erscheint, der aktuelle Trailer zeigt uns Jill Valentine. Ebenfalls neu aufgelegt wird bald The Wonderful 101 (PS4, Switch, PC), auch hier konnten wir in einem Video neue Eindrücke gewinnen. Aus Sakura Wars (PS4) stand das Kampfsystem im Fokus. Am ersten Juli schafft es SINoALICE (Mobil) endlich in den Westen und aus Japan erreichte uns ein neuer Trailer zu Everyday Today’s Menu for the Emiya Family (Switch).

Der dritte Season-Pass-DLC ist nun für Code Vein (PS4, Xbox One, PC) erhältlich und Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) erhält schon bald ein neues Monster. Nächste Woche gibt es für Samurai Shodown (PS4, Switch, Xbox One) in Form eines neuen Kämpfers Zuwachs und auch Soulcalibur VI (PS4, Xbox One, PC) erhält bald Verstärkung – notabene aus Samurai Shodown. Zum zweiten Mal neue Blicke hinter die Kulissen der Entwicklung von Final Fantasy VII Remake (PS4) wurden uns in einem „Inside“-Video gewährt und Sega startete die Feierlichkeiten zum 60. Firmenjubiläum.

Damit kommen wir noch zu den neuen Reviews der Woche von JPGAMES. Sehr viel Inhalt bietet Persona 5 Royal (PS4) (zum Testbericht), wobei uns insbesondere auch die Neuerungen im Vergleich zum Original überzeugen konnten. Ebenfalls eine Neuauflage ist das Dungeon-RPG Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX (Switch) (zum Testbericht). Auch hier kann man seinen Spaß haben, das Spielprinzip ist auf Dauer jedoch repetitiv. Ein solides Kampfsystem bietet das 2.5D-Metroidvania Dead or School (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht), aber die zahlreichen Schwächen überwiegen. The Suicide of Rachel Foster (PC) (zum Testbericht) ist ein eher kurzes Spiel mit wenigen Interaktionsmöglichkeiten, welches sensible Themen behandelt, dies jedoch leider zu oberflächlich.

In der heutigen Sonntagsfrage schauen wir nochmals zurück auf die Nintendo Direct Mini. Was waren bei der neuen Ausstrahlung eure Highlights?