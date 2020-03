Sonntagsfrage: Welche Ankündigungen aus der Nintendo Direct Mini sind eure Highlights?

Seit Wochen trieben die Gerüchte ihr Unwesen und sagten fast wöchentlich eine Nintendo Direct voraus. Vielen half die Direct zu den Indie-Spielen in der vergangenen Woche daher nicht wirklich. Doch wie aus dem Nichts veröffentlichte Nintendo eine Mini-Version der üblichen Direct. Wobei das Wort Mini bei einem 25-minütigen Video seltsam klingt. Es wurden einige Überraschungen preisgegeben.

So kennen wir nach der Direct nicht nur das Erscheinungsdatum von Xenoblade Chronicles: Definitive Edition für Switch, sondern auch die Collector’s Edition. Diese beinhaltet neben dem Spiel ein Steelbook, eine Musikauswahl auf Schallplatte und in Downloadform, ein Poster und das Buch Xenoblade Chronicles: Definitive Works. Anschließend folgten neue Informationen und Eindrücke zu Bravely Default II, welche Spieler*innen selbst in einer gleichzeitig veröffentlichten Demo testen dürfen.

Noch mehr Portierungen

Doch das war noch lange nicht alles. Im Laufe des Jahres dürfen sich Spieler*innen nun auf einige Portierungen freuen. Darunter fallen zum Beispiel die Collections zu XCOM 2, Borderlands und BioShock von 2K Games. Es darf ab Juli jedoch auch gedatet werden, denn Catherine: Full Body erhält ebenfalls eine Portierung.

Obwohl es sich also nur um eine Mini-Ausgabe der Nintendo Direct handelte, kam so einiges dabei heraus. Doch welche Ankündigungen haben euch am meisten überzeugt bzw. waren eure Highlights? Genau dieser Frage gehen wir am heutigen Sonntag auf den Grund. Ihr könnt dabei so viele Möglichkeiten wie ihr wollt, wählen. Gerne könnt ihr, wie immer, im Kommentarbereich schreiben, was euer Highlight war und warum.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 22. März

Sonntagsfrage – Gaming-Ikonen: Samus Aran vs. Bayonetta

Bayonetta / 30.00% (24 votes) Total votes: 80

Kommen wir nun zum Ergebnis des letzten Duells zwischen Samus Aran und Bayonetta. Mit deutlichen 70% schlägt die Weltraum-Kopfgeldjägerin die Hexe. Eventuell hatte Samus durch ihre größere Bekanntheit einen kleinen Vorteil. Wenn man einen Blick in die Kommentare wirft, sieht es jedoch anders aus. Viele bevorzugen die Umbra-Hexe. Anscheinend versprüht die gegenüber Samus mehr Charme, Leidenschaft und besitzt mehr Stärke. Daraufhin kontern einige Samus-Fans jedoch, dass sie eine toughe Frau ist, die ein Zeichen in die Videospielgeschichte gesetzt hat.