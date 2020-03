Granblue Fantasy: Versus ist jetzt auch in Europa für PS4 erhältlich

Ab sofort ist Granblue Fantasy: Versus auch hierzulande für PlayStation 4 im Handel und digital erhältlich. Die PC-Version war schon vor einigen Tagen an den Start gegangen.

Bereits zur Veröffentlichung stehen mit Beelzebub und Narmaya die ersten DLC-Charaktere des Character Pass 1 zur Verfügung. Der dritte Charakter Soriz folgt Anfang April. Insgesamt bietet der erste Character Pass fünf zusätzliche Charaktere.

In Europa gibt es Grandblue Fantasy: Versus als Standard-Handelsversion*. Digital könnt ihr das Spiel natürlich ebenfalls erwerben. Hier gibt es mit der Digital Deluxe Edition auch gleich ein Bundle, das den Character Pass 1 beinhaltet.

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus ist seit dem 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich, seit dem 3. März 2020 auch in Nordamerika. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe für PS4 am 27. März 2020, unter anderem mit deutschen Texten. Bei Steam ist Granblue Fantasy: Versus hingegen schon seit dem 13. März verfügbar.

