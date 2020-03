One Piece Pirate Warriors 4: Charakter-Trailer zu Eustass Kid, Blackbeard und Shanks

Scheinbar sind noch nicht alle Charaktere aus One Piece: Pirate Warriors 4 vorgestellt worden! Denn heute veröffentlichten die Verantwortlichen von Bandai Namco drei weitere Charakter-Trailer, die zwei der Vier Kaiser, Shanks und Blackbeard, sowie ein Mitglied der Schlimmsten Generation, Eustass Kid, vorstellen.

Eustass Kid

Eustass Kid zählt zur Schlimmsten Generation und ist Kapitän der Kid-Piratenbande. Sein Kopfgeld beträgt eine hohe Summe, da er keine Skrupel hat, um seine Ziele zu erreichen und sogar unschuldige Zivilisten verletzt. Kid kann Metall manipulieren und verwenden, indem er Schrottstücke sammelt und zu einem gigantischen Arm vergrößert. Dies erhöht seine Schlagkraft immens, allerdings kann er das gesammelte Metall auch wieder abstoßen und auf seine Gegner schleudern.

Marshall D. Teach (Blackbeard)

Der Kapitän der Blackbeard-Piraten war einst Mitglied in Whitebeards Piratenbande. Er holte sich seine Crew-Mitglieder aus dem Gefängnis Impel Down, indem er dort einbrach. Er besitzt nun die Kräfte der Erdbebenfrucht, nachdem er diese nach Whitebeards Ableben stahl. Somit zählt er nun zu einem der Vier Kaiser, die die neue Welt regieren. Zusätzlich beherrscht er die Kräfte der Finsterfrucht, mit der er Gegner in völlige Dunkelheit hüllen kann.

Shanks

Shanks ist der Kapitän der Rothaar-Piratenbande, zu der auch Lysops Vater zählt, und einer der Vier Kaiser, die die Neue Welt regieren. Er traf Ruffy als kleinen Jungen und sah das Potential in ihm. So verlor er sogar einen Arm für Ruffy, um ihn vor einem Seeungeheuer zu retten. Beim Abschied vertraute er Ruffy seinen Strohhut an, der ihm diesen bei ihrem Wiedersehen zurückgeben soll. Shanks ist ein begnadeter Schwertkämpfer und kann mit seinem Haki die meisten Gegner ausschalten.

One Piece: Pirate Warriors 4 ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erhältlich.

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force