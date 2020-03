One Piece Pirate Warriors 4: Launchtrailer zum nahenden Release

Die Flut an Charakter-Videos scheint ein Ende zu haben, anscheinend wurden nun alle verfügbaren Kämpfer zu One Piece: Pirate Warriors 4 vorgestellt. Um den nahenden Release zu feiern, haben die Verantwortlichen einen passenden Launchtrailer veröffentlicht.

Musou-Action im One-Piece-Stil

Insgesamt stehen euch in dem Musou-Abenteuer 40 spielbare Charaktere zur Verfügung. Dabei könnt ihr viele der Episoden der Originalgeschichte erleben. Allerdings musste eigens für den Wa No Kuni Arc ein exklusives Ende erfunden werden, da der Manga zu One Piece den Arc noch nicht beendet hat. Mit Freunden könnt ihr euch zudem in den Koop-Modus stürzen.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Bei Amazon könnt ihr noch an der Vorbestelleraktion teilnehmen*.

Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force