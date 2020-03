Free-to-Play-Spiel Ninjala erscheint im Mai für Nintendo Switch

Passen Kaugummis und Ninjas zusammen? Wenn man die neueste Kreation des Publishers GungHo Online Entertainment America betrachtet, dann geht dies sehr wohl. In Ninjala sollt ihr in einem Ninja-Action-Spiel mit bis zu acht Teilnehmer*innen eure Fähigkeiten unter Beweis stellen können.

In Teams mit bis zu vier Spielern oder in einem „Jeder-gegen-Jeden“-Modus müsst ihr Punkte sammeln, indem ihr durch unterschiedliche Stages sprintet, euch verkleidet und lernt, ein ganzes Arsenal an Waffen geschickt einzusetzen.

Zieht sich hoffentlich nicht wie Kaugummi

Zu diesen Waffen gehören unter anderem Katanas oder auch Jo-Jos. Zudem könnt ihr stets ein Kaugummi benutzen, um blitzschnell die Stages zu durchqueren oder euch zu tarnen. Wie dies aussehen kann, seht ihr im folgenden Video.

Ninjala erscheint als Free-to-Play-Spiel am 27. Mai für Nintendo Switch. Das Spiel wurde übrigens erstmals auf der E3 2018 präsentiert und sollte im Frühjahr 2019 erscheinen. Doch es blieb sehr lange ruhig um Ninjala und schließlich folgte die Verschiebung auf Frühjahr 2020.

via Gematsu, Bildmaterial: Ninjala, GungHo Online Entertainment America