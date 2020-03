Demon Slayer erhält gleich zwei Videospielumsetzungen

Der Anime und Manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba erhält dank Publisher Aniplex gleich zwei Videospielumsetzungen. Konkret handelt es sich dabei um Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan für PlayStation 4 entwickelt von Cyberconnect2 sowie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale für iOS und Android entwickelt von Soleil und Quatro A. Der PlayStation-4-Titel soll 2021 in Japan erscheinen, der Mobile-Ableger noch in diesem Jahr.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan

Spieler tauchen ein in die Welt des Animes und schlüpfen in die Rolle von Tanjiro Kamado. Dieser trägt ein schweres Schicksal, denn seine Familie wurde abgeschlachtet und seine kleine Schwester wurde in einen Dämon verwandelt. Tanjiro greift zum Schwert und ist fortan ein Dämonenjäger.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale

Das Genre wird mit „Asymmetric Battle Survival Action“ umschrieben. Die Spieler in diesem Multiplayer-Spiel werden in zwei Gruppen aufgeteilt. So heißt es dann also Dämonenjäger gegen Dämonen, im Kampf wird dann der Sieger erkoren. Das Spiel folgt dem Free-to-play-Modell mit entsprechenden In-App-Käufen.

via Gematsu, (2), (3), Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, Aniplex / Cyberconnect2; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale, Aniplex / Soleil, Quatro A