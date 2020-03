XCOM 2 Collection erscheint am 29. Mai für Switch

Entwickler Firaxis Games Virtuos und Publisher 2K Games bestätigten im heutigen Nintendo Direct Mini, dass die XCOM 2 Collection am 29. Mai 2020 für Nintendo Switch erscheinen soll.

Die Collection soll neben dem Hauptspiel XCOM 2 auch das Erweiterungspaket XCOM 2: War of the Chosen und die vier DLC-Packs Resistance Warrior Pack, Anarchy’s Children, Alien Hunters und Shen’s Last Gift beinhalten.

Der rundenbasierte Taktik-Hit XCOM 2 erschien ursprünglich im Februar 2016 für PCs. Im September 2016 folgten dann Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One. Bei XCOM 2 handelt es sich um die Fortsetzung des im Jahre 2012 erschienenen XCOM: Enemy Unknown.

Außerirdische Invasoren beherrschen die Erde – ihr müsst sie stoppen

XCOM 2 spielt etwa 20 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils. Die multinationale, militärische und wissenschaftliche Organisation XCOM konnte die Alienbedrohung nicht abwenden, letztlich wurde sie durch das Taktieren des Nationenrats hintergangen, der sich bereits kurz nach der Invasion den Aliens ergab.

XCOM wurde dadurch zu einer Untergrundorganisation, die den Widerstand neu formiert. Viele frühere XCOM-Offiziere, wie beispielsweise Central Officer Bradford, zogen es vor, sich der neuen Regierung unter den Aliens zu verweigern, und versteckten sich.

Die Erde wird nun kontrolliert durch ADVENT, ein Marionettenregime, das durch ihre Propaganda die Alienherrschaft schönredet, indem es die Invasion der Aliens als friedliche Kontaktaufnahme bezeichnet und die irdische XCOM-Streitmacht als Terroristen brandmarkt. Eure Aufgabe ist es nun, die Invasoren und ADVENT zu stoppen und euch den Planeten zurückzuholen.

Die XCOM 2 Collection soll am 29. Mai 2020 für Nintendo Switch erscheinen.

Der offizielle Ankündigungstrailer zur XCOM 2 Collection für Switch

via Gematsu, Bildmaterial: XCOM 2, 2k Games / Firaxis Games Virtuos