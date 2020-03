Panzer Dragoon: Remake ab sofort im Nintendo eShop verfügbar

Einst erschien Panzer Dragoon für Sega Saturn und begeisterte die Fans. Auf der E3 2019 kündigte Nintendo in einer alljährlichen Nintendo Direct ein Remake zu dem Klassiker für Nintendo Switch an. Im Zuge der heutigen Nintendo Direct Mini haben Publisher Forever Entertainment und Entwickler MegaPixel Studio das Spiel im eShop veröffentlicht. Ihr könnt es euch für 24,99 Euro herunterladen.

Das Panzer Dragoon: Remake

Panzer Dragoon: Remake ist eine aktualisierte Version von Panzer Dragoon. Die ursprüngliche Fassung hatte ihr Debüt auf Sega Saturn und wurde damals von Kritikern und Spielern sehr gut angenommen. In den letzten Jahren wurde die gesamte Panzer-Dragoon-Serie wiederholt überarbeitet und auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht. Die letzte Veröffentlichung war Panzer Dragoon Orta. Seit April ist der Titel durch die Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar. Panzer Dragoon Orta erschien in Europa 2003 für Xbox.

Die neue Version von Panzer Dragoon wird durch eine völlig neue Grafik, die zu den heutigen Standards passt, vom Publisher charakterisiert. Durch moderne Zusätze wird der Titel somit für Spieler attraktiver, wobei man der Geschichte treu bleiben wird. An der Steuerung wurde natürlich auch geschraubt.

PC-Version und physische Fassung angekündigt

Wer noch etwas Geduld und keine Nintendo Switch besitzt, freut sich eventuell über die PC-Fassung, welche noch über Steam und Stadia veröffentlicht werden soll. Die Versionen sollen im Winter folgen. Zudem soll es eine physische Fassung von Limited Run Games geben. Diese könnt ihr ab morgen im Onlineshop von Limited Run Games vorbestellen.

via Gematsu, Bildmaterial: Panzer Dragoon: Remake, Forever Entertainment / MegaPixel Studio