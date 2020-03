Pokémon Schwert und Schild präsentiert neue Gigadynamax-Formen

The Pokémon Company und Nintendo haben einige neue Details zu Pokémon Schwert und Schild* veröffentlicht. Dabei geht es um die neuen Inhalte des Erweiterungspasses. „Die Insel der Rüstung“ soll bis Ende Juni veröffentlicht werden und Trainer werden dann auch neue Gigadynamax-Formen von Gortrom, Liberlo und Intelleon kennenlernen, die über noch stärkere Gigadynamax-Attacken verfügen sollen. Beeindruckende Artworks zeigen diese besonderen Attacken!

Die Entwickler versprachen unlängst auch, in der Erweiterung weitere Pokémon aus alten Generationen einzubauen, die bisher nicht in Schwert und Schild enthalten waren. Natürlich sind diese versionsexklusiv, auf der offiziellen Website bekommt ihr dazu ein paar mehr Einblicke. Dort findet ihr auch Details zu neuen Ligakarten-Designs, die euch in er Erweiterung ebenfalls erwarten.

Locken möchte Nintendo außerdem mit einem neuen Frühkäuferbonus. Wer die Erweiterung zum Launch und bis zum 31. August 2020 kauft, erhält im Spiel Delions Kappe und Strumpfhose. Nach „Insel der Rüstung“ erwartet Trainer als zweiter Teil des Erweiterungspasses im Herbst 2020 auch noch das neue Gebiet „Die Schneelande der Krone“.

