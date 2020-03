Animal Crossing: New Horizons feiert den Häschentag und den Tag der Erde

Na, habt ihr schon euer eigenes Paradies in Animal Crossing: New Horizons aufgebaut? Am 20. März 2020 ist der Titel für Nintendo Switch erschienen und schon kündigte Nintendo im Rahmen einer kleinen Nintendo Direct erste kostenlose, neue Inhalte an.

Eiersuche am Häschen-Tag

Sobald ihr das Update 1.1.0 für euer Spiel heruntergeladen habt, könnt ihr vom 1. bis zum 12. April am Häschentag teilnehmen. An diesen Feiertagen versteckt Hase Ohs Eier auf der Insel, die ihr mit eurer Schaufel ausgraben oder mit euer Angel fischen könnt. Zudem stehen euch für kurze Zeit besondere Gegenstände aus der Häschentag-Reihe zum Bau zur Verfügung.

Doch damit nicht genug: Im späten April wird ein weiteres kostenloses Update veröffentlicht, das unter anderem den Tag der Erde und andere neue Funktionen auf eure Insel bringt.

