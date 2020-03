War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius ist ab sofort auch auf Deutsch spielbar

Ab sofort findet ihr das Taktik-RPG War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius für iOS im App Store und für Android bei Google Play. War of the Visions spielt dabei im Universum von Final Fantasy Brave Exvius. In Japan wurde das Mobil-RPG über neun Millionen Mal heruntergeladen. Nun könnt ihr auch mit deutschen Texten loslegen. Das Spiel ist free-to-play mit Mikrotransaktionen.

Übrigens, etwas mehr Wiedererkennungswert als der Titel bieten vielleicht die Illustrationen, wie ihr bemerkt habt. Sie stammen von Isamu Kamikokuryo, der in führender Funktion schon an Final Fantasy XII, XIII und XV arbeitete. Der Launchtrailer gibt euch nochmals einen guten Überblick über das Spielgeschehen.

Spieler folgen den Erzählungen der Zwillingsprinzessinnen Mont und Styr aus dem Königreich Leonis, die über die Macht der Visionen verfügen, und Margery, der Schönen Stahlmaid von Hourne. Während sie sich durch das Abenteuer bewegen, müssen Spieler eine Vielzahl von Schlachtfeldern betreten, ihre Angriffe gegen feindliche Streitkräfte planen und mächtige Esper beschwören, um das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden.

Der Launchtrailer zu War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius

