Borderlands Legendary Collection erscheint am 29. Mai für Nintendo Switch

Im September letzten Jahres erschien der mittlerweile dritte Teil der Borderlands-Reihe und verschaffte sich in den deutschen Verkaufscharts einen Spitzenplatz.

Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct Mini gaben Nintendo und 2K nun bekannt, dass die Borderlands Legendary Collection für Nintendo Switch erscheinen wird. Und das bereits am 29. Mai 2020. Wer also schon immer mal für irrsinnigen Lootspaß in die Welt von Pandora abtauchen wollte, hat nun erneut die Chance.

Die Inhalte der Collection

Mit dabei im legendären Paket ist Borderlands: Game of the Year, Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel sowie allerlei Add-On-Inhalte der jeweiligen Versionen. Letztere sollen das Spielerlebnis nochmal um mehr als 100 Stunden mehr bereichern. Zu beachten ist jedoch, dass der Bonusinhalt Borderlands 2: Commander Lilith & der Kampf um Sanctuary nicht enthalten sein wird.

Die ersten Screenshots zur Switch-Version der Borderlands Legendary Collection seht ihr hier:

