Sega feiert den 60. Geburtstag unter anderem mit Sega Shiro

Sega hat die offizielle Webseite zum 60. Firmenjubiläum inzwischen eröffnet. Die Feierlichkeiten laufen dabei unter dem Motto „GO SEGA“, weil „GO“ der Zahl 60 ähnelt. Interessanter dürfte jedoch eine interaktive Firmengeschichte zum Durchscrollen sein. In den ersten 60 Jahren hat Sega bekanntlich so einiges erlebt. Gegründet wurde Sega übrigens am 3. Juni 1960.

Auch der Teaser mit Segata Sanshiro, welcher einst in Judo-Manier für Sega Saturn warb, wurde aufgelöst. So präsentiert uns Sega heute Sega Shiro, den Nachfolger. Dies ist übrigens wörtlich zu nehmen, denn Sega Shiro wird von Maito Fujioka dargestellt, dem ältesten Sohn von Hiroshi Fujioka, welcher Segata Sanshiro verkörperte. Eine neue Generation also.

Den ersten Auftritt von Sega Shiro seht ihr im Video unten.

via Gematsu, Bildmaterial: Sega