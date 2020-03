NIS America hat gestern die PC-Portierung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III veröffentlicht. Der passende Launchtrailer zeigt uns nochmals einen groben Überblick zum Spiel. Wer es noch genauer wissen will, kann eine Demo anspielen.

PC-Version mit plattformüblichen Features

Zu den plattformspezifischen Features gehören insbesondere die verbesserte Grafik und High-Speed-Optionen. Für die Portierung zuständig waren Engine Software und PH3 Games. Wer vor dem 30. März kauft, erhält insgesamt 26 kosmetische Gegenstände kostenlos dazu. Bedient werden Steam und GOG.

Das Spiel erschien für PlayStation 4 ursprünglich bereits am 28. September 2017 in Japan und am 22. Oktober 2019 in Europa und Nordamerika. In Japan erschien am 19. März 2020 zudem eine Switch-Umsetzung. Auch die Switch-Veröffentlichung im Westen ist bereits sicher, allerdings gibt es noch keinen konkreteren Termin als das Frühjahr 2020. Bei Amazon könnt ihr die Switch-Version aber schon mal vorbestellen*, der NIS America auch hierzulande mit der „Extracurricular Edition“ eine Sonderedition spendiert.

Der PC-Launchtrailer zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, NIS America / Nihon Falcom, Nippon Ichi Software