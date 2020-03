Inside Final Fantasy VII Remake: Neue Entwickler-Kommentare drehen sich um Geschichte und Charaktere

Nach der ersten Folge, bei welcher es sich um eine Einführung handelte, führt Square Enix die Videoreihe zu Final Fantasy VII Remake nun weiter. In der zweiten Folge geht es um die Charaktere und Geschichte. Dabei kommen die Entwickler des Spiels zu Wort. Daneben gibt es aber auch Szenen aus dem Spiel zu sehen und einige der bekannten Melodien im neuen Gewand untermalen das Ganze.

Hier sind die interessantesten Aussagen der Entwickler, das komplette Video mit deutschen Untertiteln findet ihr weiter unten.

Yoshinori Kitase (Produzent)

Es war faszinierend, zu diesen Charakteren zurückzukehren. Es war nicht wirklich eine Überraschung, denn ich spielte das Original erneut, bevor ich meine Arbeit an Remake begann. Ich war überrascht, wie viel kürzer die Geschichte in Midgar ist, verglichen mit meiner Erinnerung. […] Deswegen möchte ich, dass Spieler in Remake die ikonische Stadt Midgar eher so erleben, wie ich mich an sie erinnerte: Als einen viel tieferen und weitläufigeren Ort. Jene, die das Original kennen, fragen sich vielleicht, ob Final Fantasy VII Remake einfach der Geschichte des Originals folgt. Natürlich wurden alle denkwürdigen Elemente und wichtigen Momente des Originals getreu nachgebildet und ihr könnt diese erneut genießen. Andererseits gibt es auch neue Dinge und Überraschungen, die nicht im Original waren. Dinge, welche die Leute wirklich sehen wollten.

Kazushige Nojima (Story & Scenario)

Er (Cloud) ist recht kompliziert und kein besonders fröhlicher Mensch. Er behält seine Gefühle für sich. Es gibt etwas, das ich sagen möchte, weswegen ich allerdings etwas nervös bin. Für dieses Spiel tauchte ich viel tiefer ein in die Psychologie von Cloud, dem Hauptcharakter. Im Original zeigte ich ihn als coolen und stylischen Charakter. Diesmal haut er manchmal daneben und ist etwas peinlich. Seine kühle Fassade bröckelt des Öfteren. Weil er akzeptiert und respektiert werden will, versteckt er sich hinter einer Fassade. Wenn er also etwas nicht weiß, ist seine Reaktion „Nicht interessiert.“. Ich schrieb ihn so, dass er euch denken lässt, dass dies vielleicht keine coole Antwort, sondern manchmal etwas dürftig ist. Das wollte ich wirklich übermitteln. Es war eine Herausforderung, die ich mir selbst stellte. Zur selben Zeit bin ich nervös, ob Fans dies akzeptieren werden oder nicht. Als Square Enix mir sagte, dass wir Remake erstellen, fragte ich als Erstes, wie sehr wir den Dialog verändern können. Denn der Dialog im Original war dazu gedacht, vom Spieler gelesen zu werden. Er wurde nicht synchronisiert. Falls der Dialog von Schauspielern gesprochen wird, wollte ich ihn ändern. Ich wollte alles verändern! Da wir jetzt diese superrealistischen Charaktere und Darbietungen haben, ging ich zurück und fügte all die Teile ein, die weggelassen wurden, weil wir dachten, dass wir mit den simpleren Charakteren des Originals nicht so tief gehen mussten. Die Hauptgeschichte ist immer noch dieselbe, doch ich fügte viele neue Szenen hinzu, die zwischen den wichtigsten Ereignissen geschehen. Diese zeigen, wie sich die Beziehungen zwischen Cloud und anderen Charakteren vertiefen. Clouds Kindheitsfreundin Tifa zeigt ihm eine Wohnung in Midgar und sie wohnen später im selben Gebäude. Es ist eine Wohnung im japanischen Stil und die Szene selbst ist herzig. Ich möchte, dass die Spieler sich darauf freuen.

Motomu Toriyama (Co-Director – Scenario Design)

In Remake haben wir uns sehr bemüht, die subtile und sensible Seite von Tifas Gefühlen zu zeigen, besonders in ihrer Mimik, der Synchronisation und so weiter. In Remake enthüllen wir einen großen, bisher nicht preisgegebenen Teil ihrer (Aeriths) Vergangenheit. Vielleicht fällt es euch nicht mal auf. Aerith verfügt über besondere Kräfte und wird vom Shinra-Konzern verfolgt. Obwohl sie in dieser Klemme steckt, ist sie weiterhin fröhlich und optimistisch. Diesmal haben wir vollständig realisierte Charaktere mit Stimmen, die realistisch dargestellt werden. Ich würde sagen, am schwierigsten war die Nachbildung der Bereiche im Original, in denen man nur einen schwarzen Bildschirm sah mit Text, der Clouds internen Monolog zeigte. Diese Technik verursacht verschiedene Probleme, sobald man Stimmen einsetzt, denn vielleicht weiß man nicht, wessen innere Stimme es ist, oder einige Geheimnisse, die wir beibehalten wollen, werden zu leicht preisgegeben.

Das Spiel ist der erste Teil des Remake-Projekts und deckt die Handlung bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar ab und taucht tiefer in die Ereignisse ein als das Original. Derzeit könnt ihr eine Demo ausprobieren, welche bereits eine Story-Änderung offenbarte. Wir hatten bereits die Gelegenheit, noch über die Demo hinaus zu spielen.

Inside Final Fantasy VII Remake – Folge 2: Geschichte und Charaktere

