Monster Hunter World: Iceborne mit neuen Verkaufszahlen und einem weiteren Monster

Capcom hat mit Alatreon das nächste kostenlose Monster für Monster Hunter World: Iceborne angekündigt. Langjährigen Fans der Reihe dürfte dieses bestens bekannt sein. Im Mai plant Capcom, Alatreon auf die mutigen Jäger loszulassen.

Bereits mit dem heutigen Update könnt ihr es auf PS4 und Xbox One mit Wütiger Brachydios und Zorniger Rajang aufnehmen. Im neusten Entwicklertagebuch erfahrt ihr aus erster Hand, was euch sonst noch so alles erwartet.

Beeindruckende Verkaufszahlen

Capcoms Bemühungen mit Monster Hunter: World schlagen sich nach wie vor auch in beeindruckenden Verkaufszahlen nieder. Die Iceborne-Erweiterung ging auf allen Plattformen bisher über fünf Millionen Mal über physische und digitale Ladentheken. Darin inbegriffen sind auch Verkäufe des Komplett-Pakets aus Grundspiel und Erweiterung.

Insgesamt steht Monster Hunter: World inzwischen bei 15 Millionen Einheiten, die ganze Monster-Hunter-Serie bringt es auf 62 Millionen Einheiten. Monster Hunter: World macht hier also bereits einen recht ansehnlichen Teil davon aus.

Die Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne ist bereits seit dem 6. September für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Unseren Test findet ihr hier. Die PC-Version davon erschien am 9. Januar 2020.

Alatreon im Trailer

Neues Entwicklertagebuch

via Capcom, Gematsu, Bildmaterial: Monster Hunter World: Iceborne, Capcom