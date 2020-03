Square Enix kündigt NieR Replicant Remastered an und spendiert neue Inhalte

Square Enix hat NieR Replicant Remastered für PlayStation 4, Xbox One und PCs angekündigt. Der Remaster von (ihr ahnt es) NieR Replicant wird von Toylogic entwickelt, Takahisa Taura von Platinum Games sei auch involviert. Producer Yosuke Saito nennt das Remaster ein „Versionsupgrade“. Wohl auch deshalb bekommt das Spiel ganz hoch offiziell den Titel „NieR Replicant ver.1.22474487139…“ spendiert.

NieR Replicant ver.1.22474487139… lädt die Spieler in eine düstere, apokalyptische Welt ein, in der sie einen Bruder auf seiner spannenden Mission begleiten, seine Schwester von einer tödlichen Krankheit zu heilen – eine Mission, durch die sie alles in Frage stellen werden.

Neue Musik, neue Inhalte, neue Sprachausgabe

Keiichi Okabe hat alle Stücke aus NieR: Replicant für das Remaster überarbeitet und neu eingespielt, auch einige neue Tracks wird es geben. Außerdem bekommt das Spiel eine komplette Sprachausgabe spendiert, ebenso wie neue Inhalte. Über letztere sprach man im Detail noch nicht. Ob es auch ein neues Ending geben wird? „Das weiß nicht mal ich“, so Saito.

Das Original erschien 2010 für PS3 und Xbox 360. Es handelt sich um NieR, das auch im Westen erschienen ist. In Japan gab es damals zwei Versionen, nämlich NieR Gestalt für Xbox 360 und eben NieR Replicant für PlayStation 3. Sie unterscheiden sich in ihren Protagonisten. Jenen von NieR Replicant kennt ihr. Sein Ebenbild in NieR Gestalt ist älter und auf der Suche nach seiner Tochter.

NieR Replicant Remastered erscheint auch im Westen. Einen Veröffentlichungstermin gibt es nicht.

Englischer Trailer

Japanischer Trailer

via Novacrystallis, Bildmaterial: NieR Replicant Remastered, Square Enix