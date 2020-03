SINoALICE von NieR-Macher Yoko Taro erscheint am 1. Juli 2020 endlich im Westen

Das mobile Fantasy-RPG SINoALICE wird am 1. Juli 2020 im Westen an den Start gehen, wie der neue Publisher Pokelabo (eine Tochter von GREE) heute bekannt gab. Ursprünglich war eine Veröffentlichung schon im letzten Jahr über Nexon Korea Corporation geplant, doch die gaben die Vertriebsrechte „zur Zufriedenheit aller Kunden“ wieder ab. Grund dafür sei, dass der Enwickler selbst am besten mit der Marke vertraut sei.

Klingt irgendwie seltsam. Dabei darf man auf das Mobile-Game durchaus gespannt sein. Es entstand immerhin unter Mitwirkung von Square Enix. Außerdem ist Yoko Taro als Creative Director in der Verantwortung, das Charakter-Design stammt von jino und die Musik steuert ein gewisser Keiichi Okabe bei.

Noch 100 Tage

Wie üblich, hat die Vorabregistrierung begonnen und ab sofort läuft der 100-Tage-Countdown bis zur Veröffentlichung am 1. Juli 2020. Jeden Tag will man nun – ohne Pause – über Social Media neue Inhalte darbieten. Dabei werden die Interaktionen mit den Fans gezählt und es winken Ingame-Belohnungen. Man kennt das Prozedere.

Angekündigt wurde auch gleich ein Crossover mit NieR Automata sowie NieR Replicant. Nicht überraschend, diese Kollaboration gab es schon 2017 in Japan. Dort fanden später auch eine Kollaborationen mit Drakengard 3 statt. Einen neuen Einführungstrailer zum Spiel seht ihr unten, auf dem Youtube-Kanal findet ihr zahlreiche weitere, neue Videos!

