Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate Plus für Switch angekündigt

In westlichen Gefilden sind die Shiren-the-Wanderer-Spiele nicht so bekannt. Dabei gehören sie wie auch die Pokémon-Mystery-Dungeon-Spiele zum selbsternannten Ober-Genre der Mystery-Dungeon-Games von Chunsoft. Diese Spiele zeichnen sich besonders durch ihr Roguelike-Gameplay aus. Gebiete, Items und andere Dinge sind zufallsgeneriert und falls ihr mal sterbt, verliert ihr eurer gesammeltes Hab und Gut.

Nun kündigte Nintendo in der japanischen Direct Mini Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate Plus für Nintendo Switch an. Bei dem Spiel handelt es sich um eine erneut erweiterte Version der PS-Vita-Version aus dem Jahr 2015. Das Original erschien 2010 für Nintendo DS. Nun gibt es neue Features und Dungeons.

In Japan soll Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate Plus noch in diesem Jahr erscheinen. Ob das Spiel ebenfalls im Westen veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

via Gematsu, Bildmaterial: Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate Plus, Spike Chunsoft