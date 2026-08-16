Das war … Kalenderwoche 33/2026

Sony und Square Enix schrieben in den letzten Tagen die größten Schlagzeilen, aber auch daneben gab es spannende Geschichten von Konami und Falcom. Nach dem Block mit interessanten Trailern der Woche haben wir dann auch noch drei Anspielberichte sowie eine kulinarische Erfahrung für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In Zusammenhang mit der digitalen Zukunft von Sony gibt es neue spannende Zahlen aus Deutschland. Denn die Mehrheit der Konsolenspiele geht hierzulande immer noch physisch an den Kunden. Derweil laufen auch in den Niederlanden Bemühungen, Sonys Pläne zu stoppen. Noch physisch erscheint Marvel’s Wolverine (PS5), allerdings gibt es die spezielle PS5 lediglich ohne Laufwerk. Das Thema dürfte noch weiter Gesprächsstoff liefern.

Starke Geschäftszahlen hat Square Enix vorgelegt. Zudem hat man für Kingdom Hearts IV (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) einen viel beachteten Trailer veröffentlicht und sogleich noch eine erweiterte Version davon nachgeschoben. Auch ein Blick in die Gerüchteküche lohnt sich, denn ein mögliches Remake zu Final Fantasy IX erscheint nach wie vor möglich. Eine Neuauflage von Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII wäre ebenfalls von vielen gewünscht, die Hinweise darauf brauchen jedoch etwas Fantasie.

Was macht eigentlich Falcom in der japanischen Nische? Es läuft derzeit ausgezeichnet bei Gewinn und Umsatz. Insbesondere kam Trails in the Sky 1st Chapter gut an, vor allem im Westen. Ein zufriedenes Publikum hat auch Konami gefunden mit Suikoden: STAR LEAP (PC, Mobil). Hier steht der Start im Westen noch aus.

Mit Bringer (PS5, PC, Mobil) wurde ein neues Action-RPG angekündigt, welches sogleich auf der Gamescom mit dabei sein wird. Von Pachinko inspiriert ist High Roller Penny (PC), das Prinzip folgt dem Roguelike-Schema. Viel neues Material gibt es zu Phantom Blade Zero (PS5, PC), nächste Woche legt man gleich noch mit einer State of Play nach. Im September geht das mit Spannung erwartete Aniimo (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) an den Start. Im Oktober kommt dann Village in the Shade (PS5, Switch, Switch 2, PC) in den Westen mit einem speziellen Farming-Konzept.

Noch im August geht 1666: Amsterdam (PC) in den Early Access, der Titel entsteht beim kreativen Kopf hinter Assassin’s Creed. Der neuste Trailer zu Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC) zeigte uns die Neuerungen. Bei Ghost of Yōtei (PS5) legt man mit einer Story-Erweiterung nach im Rahmen einer Complete Edition. Mit Moomin: Midsummer Madness (Switch, Switch, 2, PC) geht es vom Winter in den Sommer. In Deutschland entsteht derweil Shellbound (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), welches an Hollow Knight erinnert.

Bei Final Fantasy Resonance (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) sind viele bekannte Gesichter mit dabei. Wie man ein entspanntes Pixel-Spiel in der Zombie-Apokalypse ansiedelt, zeigt In the Van (PC). Noch mehr Retro-Feeling dürfte bei Crystals of Irm (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) aufkommen. Noch im August steht endlich die Switch-2-Version von Elden Ring an. Ebenfalls noch empfehlen können wir euch die kostenlose Visual Novel Kobayakawa-san is a Soulslike (PC, Mobil), welche ein wenig speziell ist. Ebenfalls speziell ist die Geschichte von No Man’s Sky (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC), welche inzwischen zehn Jahre dauert.

Gleich drei Anspielberichte konntet ihr in dieser Woche bei JPGAMES finden. Viel Potenzial bietet Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2), man orientiert sich dabei an Three Houses. Auf der AnimagiC 2026 haben wir Captain Tsubasa 2: World Fighters (PS5, Switch, Xbox Series, PC) bereits gespielt und haben eine überraschende Gameplay-Tiefe festgestellt. Fußball ist hier eine chaotisch-spaßige Sache. Mittlerweile erschienen ist Version 7.0 von Genshin Impact (PS5, Xbox Series, PC, Mobil), hier ist es eisig.

Lust auf ein kulinarisches Abenteuer? Dann ist vielleicht das HoYoverse Café in Berlin etwas für euch. Wir haben das Lokal besucht und einige Eindrücke gesammelt.