Micky-Gameplay, Quadratum und Riku: Extended-Trailer zu Kingdom Hearts IV legt nach

Heute Nacht fand nun das Panel zu Kingdom Hearts im Rahmen der D23 Expo statt, bei dem unter anderem Co-Director Tai Yasue zu Gast war. Auch Tetsuya Nomura gab sich die Ehre – seine Teilnahme war bis zum Start erfolgreich geheimgehalten worden.

Der gestrige 90-sekündige Trailer zu Kingdom Hearts IV war erst ein Vorgeschmack, wie sich heute herausstellt. Im Im Rahmen des Panels präsentierte Square Enix eine „Extended“-Version, die diesen Namen wirklich verdient.

Der neue Trailer hat eine Laufzeit von fast vier Minuten und zeigt viele neue Einblicke zu Quadratum, erweitertes Gameplay aus der Welt von Coco, einen spielbaren Micky, erneut Donald und Goofy, Riku in Quadratum und den jungen Xehanort.

Tetsuya Nomura bekräftigte während des Panels den Veröffentlichungstermin Ende 2027. Er könne mit Zuversicht sagen und versprechen, dass das Spiel im kommenden Jahr erscheinen werde. Eine Verschiebung, über die er Fans im Internet spekulieren sah, schließt er aus. „Das wird nicht passieren“, so Nomura.

„Es steht zu 100 Prozent fest.“

„Es ist nicht so, dass es zu 80 Prozent oder 90 Prozent feststeht – es steht zu 100 Prozent fest. Wir werden also 2027 definitiv da sein. Das verspreche ich euch“, wird Nomura zitiert. „Das Marketing für das Spiel hat gerade erst begonnen, daher hoffe ich, dass sich die Leute auch auf weitere Neuigkeiten freuen“, so Nomura weiter.

„Unser Held Sora erwacht in der ihm unbekannten Welt Quadratum. Während er nach einem Weg sucht, aus dieser modernen Metropole in seine eigene Welt zurückzukehren, begeben sich seine Freunde Donald und Goofy in die Unterwelt, in der Hoffnung, dass sie dort Hinweise zu seinem Aufenthaltsort finden können“, führt die neue, offizielle Beschreibung zum Spiel ein.

Aitai Kimochi hat übrigens ein englisch untertiteltes Video von Nomuras Statement bei Twitter für euch parat. Auch ein Video von Nomuras überraschendem „Einlauf“ zum Panel gibt’s bei Twitter. „Kingdom Hearts“-Fans dürften mit dem Output vom Wochenende sehr zufrieden sein. Zu den Ankündigungen zählte auch ein Anime, an dem Nomura ebenfalls beteiligt ist. Kingdom Hearts IV erscheint Ende 2027 für Nintendo Switch 2, PS5, Xbox und PCs.

Der „Extended“-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix