Der neue Trailer zu Crystals of Irm will ein „Liebesbrief an Fans klassischer Titel“ sein

Publisher Deck13 hat den Termin von Crystals of Irm konkretisiert. Eigentlich aber auch nicht. Dazu gibt’s einen Trailer, der als „Liebesbrief an alle Fans klassischer Titel“ verstanden werden möchte. Crystals of Irm soll im ***BER 2026 erscheinen. Das trifft auf alle noch folgenden Monate zu und Sternchen zählen bringt auch nix. Na ja, gut. Immerhin haben wir Gewissheit, dass es noch 2026 soweit sein wird.

Crystals of Irm richtet sich an SpielerInnen, die „sich nach spannende, guten alten RPGs mit einem einzigartigen Kampfsystem sehnen“ – na, wach geworden? „Eure Gruppe aus drei mutigen Helden folgt den Archetypen, die aus beliebten klassischen Retro-RPGs bekannt sind: Kämpfer, Magier und Waldläufer“, heißt es. So weit, so vertraut.

„Sie werden ihre Kräfte unter Beweis stellen, indem sie gefährliche Dungeons erkunden und die weiten Landschaften von Irm mit ihren Städten, Dörfern und Ortschaften (in First-Person-3D!) durchqueren, deren Bewohner auf eure Hilfe warten. Ein komplexes Kampfsystem macht das Gameplay herausfordernd, aber niemals unfair“, verspricht man weiter.

Auf der Suche nach den verlorenen Kristallen erkundet ihr nicht nur Dungeons, sondern schlagt auch euer Lager auf und versammelt eure Gruppe um einen heißen Topf mit köstlichem Eintopf. Angeln ist Pflicht, da lässt Crystals of Irm auch nichts auf sich kommen. Im Indie Arena Booth bei der Gamescom in Köln werdet ihr Crystals of Irm anspielen können.

Bis dahin muss der neue Trailer genügen. Noch 2026 dürft ihr die „pure Nostalgie bekannter Hits wie Wizardry oder Ultima“ erleben. Und zwar, wenn Crystals of Irm schließlich für PCs, PS4 und PS5 sowie Xbox und Nintendo Switch erscheint. Im ***BER 2026 eben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Crystals of Irm, Deck13 Spotlight, David Schütze